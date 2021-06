-Publicidad-

El comisariado ejidal de Santa María Zacatepec aseguró que los afectados por el socavón de Juan C. Bonilla no han aceptado los cheques para indemnizarlos debido a que solicitaron al gobierno una explicación sustentada del por qué les darán dicho monto.

Lo anterior luego de que el gobierno estatal acusara al comisariado ejidal de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, de impedir la indemnización a afectados por el socavón, por lo que el comisario negó presiones a los agraviados y aseguró que se trató de un malentendido.

Fue el pasado 25 de junio, durante su conferencia matutina, cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló directamente a Luis Aguas Méndez, comisario de la junta auxiliar, de “influir” en los agraviados por el hoyo abierto hace casi un mes, el cual terminó por “tragarse” campos de cultivo y una vivienda.

Al respecto, Aguas Méndez aseveró durante una rueda a medios que hubo una “malinterpretación” por parte de las autoridades, al asegurar que respalda y agradece la intervención del gobierno para indemnizar a los afectados.

A decir del comisario, durante una llamada telefónica con la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) se pidió la atención de un panel de especialistas que explicara por qué se decidió dar una cantidad -que evitó mencionar- a la familia.

“Se ha malinterpretado, la Secretaría de Desarrollo Rural nos habló por teléfono, dijo que ya estaban los cheques, precisamente estaban en una reunión y se puso el altavoz para que mencionaran que estaban los cheques, pero los afectados hicieron la petición de que mandaran una persona, un ingeniero o un secretario si podía explicar en que se basaba el monto de la economía y también de los diferentes cultivos afectados”, dijo ante la prensa.

Acusó que “De ahí se vino un oleaje, donde se interpreta que nosotros estamos bloqueando eso”, mientras puntualizó: “De ninguna manera”.

En este sentido Aguas Méndez señaló que buscará reunirse personalmente con el gobernador, a fin de esclarecer la situación, pues negó que se estuviese incitando a los siete afectados a no recibir el recurso del estado; no obstante, mencionó que aún queda pendiente aclarar que pasará con los terrenos que, si bien no fueron afectados por el socavón, están resguardados por la fuerza pública.