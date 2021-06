Retirarán valla del zócalo de Puebla el 5 de julio, prevé Comuna

-Publicidad-

El ayuntamiento de Puebla prevé que la valla de madera que rodean las obras de remodelación en la plancha del zócalo capitalino sea retirada el próximo 5 de julio, según ha adelantado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tras cancelar el proyecto.

En rueda de prensa este martes, cuestionada al respecto, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco señaló que dicha dependencia federal es quien lleva a cabo los proyectos en el primer cuadro de la ciudad, por lo que esta será responsable de quitar los bloqueos al zócalo.

Dicho muro de madera fue colocado a finales del pasado mes de marzo, a fin de evitar que los trabajos opacaran la imagen del primer cuadro de la ciudad, ante las intervenciones que realizará la Sedatu, pero terminó por reducir ante la falta de permisos.

Cabe mencionar que la estructura se convirtió en un espacio donde diferentes colectivos y activistas colocaron demandas y mensajes con distintas causas sociales, como la desaparición de personas en Puebla, la defensa del medio ambiente, la legalización del aborto, entre otras.

2 mdp, intervención a puente de la Romero Vargas.

En otro tema, se dio a conocer que, ante los daños que presenta el puente vial y paso pluvial de la colonia Romero Vargas, que conecta con La Providencia, se inició la demolición de una parte de la estructura para reconstruirla, lo cual tomará 90 días y 2 millones de pesos.

El secretario de Infraestructura municipal, Israel Román Romano, esta mañana de este martes, luego de presentar el “Tablero de avance de obra pública del municipio de Puebla”, una plataforma en línea donde se pueden consultar los resultados y proyectos emprendidos por la Comuna.

Cuestionado respecto al puente, el cual se dio a conocer que tenía un riesgo de derrumbe por el deterioro que se agravó en temporadas de lluvia, adelantó que se realiza la demolición de una de las bóvedas de la estructura, para lo cual se invirtieron 2 millones de pesos.

Se atendieron peticiones de hasta 50 años; Rivera

Por su parte, la alcaldesa aseveró que durante su administración no hubo “obras de relumbrón”, pues en cambio se atendieron peticiones que -dijo- llevaban hasta 50 años en ser atendidas, por lo que calificó las acciones de su gobierno como “de justicia social”.

Señaló que la periferia de la ciudad llevaba “años siendo ignorado” e incluso estaba en el abandono: “La zona periférica solo existía en el discurso, pero no en el recurso”, afirmó Rivera Vivanco.

- Publicidad -

“Algunas voces dirán que el tiempo les dio la razón y que se paga un alto costo político por no hacer obras de relumbrón, sin embargo, yo quiero decir lo que representa para miles de familias poblanas el hecho de que hayan sido atendidas estas demandas”.

Puntualizó que ahora las familias “están convencidas, Ahora ya nadie les podrá decir que no se puede, que sus obras se quedarán en el tintero no hay marcha atrás”, comentó, en alusión a las demandas que no eran atendidas y quedaban delegadas.