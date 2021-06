-Publicidad-

La audiencia en la que el activista Miguel López Vega buscaba pedir la suspensión condicional de su proceso penal, tras ser acusado en 2020 de ataque a las vías de comunicación, tuvo que diferirse debido a que el MP no llegó; la defensa acusó actos dilatorios.

López Vega, defensor del río Metlapanapa, fue detenido en enero de hace un año, tras oponerse a la instalación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en el Parque Industrial Ciudad Textil en Huejotzingo, proyecto que podría contaminar el afluente.

En un inicio, fue acusado de tres delitos, pero finalmente solo se obtuvo su vinculación por ataques a las vías de comunicación, por lo que sigue su proceso en libertad.

Sin embargo, hace más de seis meses solicitó una audiencia para solicitar la suspensión condicional del proceso, pues el delito que se le imputa tiene como pena 3 días de cárcel a 4 años, por lo que tiene derecho a que se termine el proceso sin llegar a juicio por una medida alterna, lo que su defensa, Juan Carlos Flores Solís, busca, pero el Ministerio Público no se presentó.

Acusan actos dilatorios

Ante dicha situación, la defensa del activista acusó actos dilatorios, por parte de las autoridades para no llevar a cabo la audiencia, al tiempo de acusar que López Vega fue criminalizado desde un principio, por lo que informó que solicitarán que se agende una nueva fecha, además de que si el MP no se presenta se le aplique una multa, pues no hay un motivo fundado para negarle al acusado la suspensión condicional.

Debido a la acusación que pesa sobre él, el activista debe presentarse a firmar cada 15 días en la Casa de Justicia, además de que no puede salir del estado, pues solo se le otorgó la libertad condicional.

El pasado 2 de octubre, un juez concedió al MP hasta el 23 de ese mes para presentar pruebas contra López Vega, lo que incluso fue catalogado por la autoridad como “un capricho”.

En ese momento, el ambientalista señaló que se buscarían medios alternativos para resolver la situación antes de llegar a la sentencia, al tiempo de reprobar la actuación de los gobiernos de los tres niveles emanados de Morena, por criminalizarlo.