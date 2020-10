Por “capricho” de MP, dan plazo para pruebas contra defensor del Metlapanapa

Aunque el juez de control de Cholula calificó como un “capricho” la solicitud de ampliación del MP para recabar pruebas contra Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa, por el delito de ataque a las vías de comunicación, le concedió hasta el 23 de octubre para presentarlas.

Tras una audiencia que se atrasó más de una hora, en la Casa de Justicia de Cholula, el abogado Juan Carlos Flores Solís explicó que el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que tiene que buscar a dos testigos más y a la funcionaria Norma Flores Morales, quienes habrían estado en la manifestación del 30 de octubre de 2019, cuando pobladores protestaron contra la construcción de una red de drenaje que desembocaría aguas del Parque Ciudad Textil Huejotzingo al río Metlapanapa, ubicado en la comunidad de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla.

Sin embargo, el litigante aseveró que no tienen conocimiento de que la servidora haya estado en la manifestación; además, el MP aseveró que hay que cuantificar la reparación del daño, pero “no hubo daños a las vías, entonces no hay qué reparar“.

Al respecto, el juez de control manifestó que esas no era una fundamentación para otorgarle la ampliación, ya que no justificaba las razones por las que no había terminado la investigación o, las situaciones por las que se ha visto impedido para recabar pruebas, por lo que venía negligencia del MP.

Pese a ello, con el argumento de la contingencia por el Covid-19, el juez le concedió ampliación del plazo hasta el 23 de octubre. “Me parece que es una decisión no fundamentada”, lanzó Flores Solís.

En este escenario, el defensor previó que, tras la prórroga, se formulará la acusación y se van a calificar las pruebas que el MP presente; luego, en audiencia intermedia se calificará si son viables o no para llevarla al juicio.

” Si nos vamos con esos tiempos, calculamos que el año que viene se resolvería, pero vamos a buscar medios alternativos (…) Estamos platicando para ver cómo se resuelve la situación antes de llegar a la sentencia”, comentó.

En tanto, López Vega reprobó que los gobiernos de los tres niveles, emanados de Morena, den preferencia a los empresarios y criminalizando a los activistas que defienden el medio ambiente.

Lo anterior, porque mientras se realizaba la audiencia, empresarios de Ciudad Textil, acompañados con policías, se apersonaron en el socavón que fue tapado hace más de un mes y por donde, por descuido, el parque industrial utilizó unos registros para desechar aguas negras a orillas de la carretera federal México-Puebla.