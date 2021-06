-Publicidad-

A 4 años del asesinato de Meztli Sarabia Reyna, la organización “28 de Octubre” señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene interés de hacer “justicia verdadera” por los hechos y solo pretende “dar gato por liebre, ya que apenas hay un detenido en juicio.

Así lo señaló, en rueda de prensa este domingo, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la organización, quien dijo que a la fecha solo hay dos personas detenidas -aunque solo uno ha sido llevado a juicio-, esto a pesar de que les han dicho que hubo más involucrados y que están identificados.

Manifestó que el organismo autónomo ha insistido que permitan la realización del juicio abreviado a Pavel “N”, uno de los dos detenidos, para que digan quienes son los participantes y señalen a la presunta autora intelectual que es Maricela, ya que de lo contrario saldría.

Esto, porque Maricela “N”, es la única que está en etapa de juicio oral –que es cuando se desahogan las pruebas, testigos y demás elementos para mostrar su culpabilidad–, sin que se sepa cuál es el avance que se tiene contra los otros implicados.

“Esto nos parece raro porque significa que la Fiscalía está fincando la posibilidad de disque hacer justicia tanto en que nosotros autoricemos la realización del juicio abreviado, pero sobre todo en la declaración de un asesino en lugar de las investigaciones propias que la Fiscalía ha hecho o tendría que hacer”, asentó.

Y es que, dijo, si como organización afectada aceptan que se haga el juicio abreviado a Pavel “N” se le reduciría la condena y en lugar de que le den más de 30 años de prisión, se reduciría a la mitad o más, lo cual no van a permitir que suceda.

Aseveró que para ellos no se puede decir que hay justicia hasta que no haya una sentencia firme, por lo que recordó que no van aceptar que se den “chivos expiatorios”, sino que sean los verdaderos responsables del asesinato los que estén en la cárcel.

Sin abrir línea de investigación política

Asimismo, dijo que la FGE se ha negado en reiteradas ocasiones a abrir una línea de investigación política, a pesar de que durante la época del morenovallismo se dio una campaña de represión contra la organización en donde varios de sus integrantes fueron detenidos.

Sarabia Sánchez aseveró que pareciera “están haciendo el máximo esfuerzo” para no responsabilizar al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su administración “de todo lo que vieron” durante ese sexenio y que el “Estado es el verdadero culpable” del asesinato.

Por otra parte, recordó que en semanas pasadas un comando ingresó al mercado de La Cuchilla en la que levantaron y golpearon a varios de los comerciantes, como un “mensaje” a la 28 de Octubre de que les quitarán este centro de abastos.

Ante esto, anunció una serie de actividades que realizarán en el marco del cuarto aniversario luctuoso de Meztli, que es el martes 29 de junio, entre ellas una misa en el mercado Hidalgo, así como una marcha que concluirá en Casa Aguayo y un mitin de denuncia por las agresiones que han sufrido.