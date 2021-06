Como artista LGBT, es un compromiso visibilizar a la comunidad: bajista

-Publicidad-

Al formar parte de la comunidad de la diversidad sexual es “un compromiso” lograr que se visibilicen las múltiples identidades, afirmó Nathalie Sofía “Armando” Moreno Durán, mujer de género fluido y bajista de la banda musical Las Huma Guma.

En entrevista con este medio, la artista afirmó que, si bien visibilizarse “no estaba contemplado en un inicio”, pues busca que la música sea la prioridad del proyecto, no podía “quedarse atrás”, por lo que decidió sacar a flote “como me sentía”.

“Era obvio que yo tenía ese compromiso de ser una más, de no quedarme atrás, de lograr que las personas me apreciaran como me sentía”, mencionó la bajista, quien acotó que se considera una chica de género fluido.

Moreno Durán contó que Las Huma Guma, dedicada al género surf, lleva cuatro años en la escena musical, en los cuales no han tenido algún problema de discriminación, al ser una agrupación en la que sus cuatro integrantes son identidades femeninas.

En cambio, ha habido una respuesta favorable por parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT), quienes incluso han visto en Las Huma Guma inspiración para incursionar en la música, asumiendo su identidad de género.

“Hubo algo bien bonito, muchas chicas trans empezaron a identificarse con la banda y conmigo, y eso es un tesoro que nunca pensé encontrar, porque me decían oye yo quiero ser como tú y yo les decía es que yo no soy casi nada, solo me gusta tocar y estar mucho en esta imagen”, comentó.

La bajista recalcó que “Cuando lo empiezas a reconocer, los demás te reconocen y, no todos, pero la mayoría te deja ser -let it be- y otros no. Sin negar lo que eres, siéndolo, no lo oculten”.

El testimonio de la artista se enmarca en las actividades que realiza la Subdirección para la Cultura de la No Violencia y Discapacitados, del Instituto Municipal de Arte y Cultura (imacp) realizará durante el mes del orgullo LGBT.