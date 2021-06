-Publicidad-

Tras más de 20 años de activismo a favor de la comunidad trans, la presidenta del Grupo Transgénero, Gabriela Chumacero Rodríguez, señaló que la población se ha hecho presente en la entidad, a base de lucha que no se limita a un día para la visibilizarían.

Así lo aseveró la mujer trans, en entrevista para este medio, donde señaló que a dos décadas de impulsar la agenda, el trabajo es constante, del día a día y con pequeños avances en busca del reconocimiento de sus derechos.

Señaló que el colectivo no ha dejado de levantar la voz para hacerse presente en la sociedad, misma que ha discriminado a la gente trans, pues aseguró que son los más segregados, incluso en entre la comunidad lésbico-gay; “los trans son los más discriminados”, cuenta.

Como muestra, la activista mencionó que su asociación realiza diferentes actividades educativas, de deporte y otros talleres, al hacer hincapié a la asistencia de salud y prevención de enfermedades de transmisión sexual, siendo que realizan pruebas rápidas y pláticas de prevención.

No estamos para que la gente se ría

En el marco del mes del orgullo LGBT, Chumacero Rodríguez señaló que la visibilización trans no debe restringirse a una fecha en específica, siendo que son una comunidad que está en constante trabajo para defender, entre otras cosas, su derecho a la identidad.

Esto, ya que aún sufren discriminación en escuelas y centros de trabajo, donde reniegan su género autopercibido, mientras que hay un sesgo de autoridades, hacia las personas trans que no tienen sensibilidad.

Cuestionada respecto al avance en cuanto a la visibilización trans, la activista reviró “Estamos más presentes, estamos más visibles, porque levantamos la voz ante un derecho, no somos payasos ni personas de circo (…) estamos haciendo una visibilización ante un derecho, una ley en todo el mundo que es la no discriminación, no somos payasitos para que se rían”.

El testimonio de activismo de la mujer se enmarca en las actividades que el Instituto Municipal de Arte y Cultura (imacp) realizará durante del mes del orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT).