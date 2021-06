-Publicidad-

Los partidos FXM, PRD, RSP, PES y CPP son los que se perfilan a no tener diputados plurinominales en el Congreso local, toda vez que no alcanzarían el porcentaje mínimo para mantener el registro, que es el 3 por ciento, por lo que no tendrían derecho a una curul.

Lo anterior, con base en el número de votos que obtuvieron el domingo pasado en los cargos para diputaciones, contabilizados en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aunque es necesario esperar el cómputo distrital que iniciará el miércoles.

De acuerdo con el PREP, Fuerza Por México (FXM), que participó en su primera elección por ser de nueva creación, obtuvo el 2.7 por ciento de las preferencias, que equivale a 67 mil 815 votos; seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que consiguió 2.5 por ciento con 62 mil 29 sufragios.

Después está el Partido Encuentro Solidario (PES) con 2.2 por ciento, que equivale a 55 mil 372 votos y Redes Sociales Progresistas (RSP) con 1.9 por ciento, ya que obtuvo 48 mil 386 boletas a su favor, ambos institutos políticos compitieron en solitario por ser de nueva creación.

Mientras que Compromiso Por Puebla (CPP), que es un partido local, obtuvo 1.4 por ciento de las preferencias con 36 mil 371 sufragios, siendo el que menos consiguió.

Sin embargo, es necesario precisar que los números del PREP son informativos, mas no definitivos, por lo que podrían variar en los cómputos distritales, los cuales iniciarán el miércoles y concluirán el sábado, por lo que será el domingo cuando se conozcan oficialmente.

En contraste, los partidos que más apoyo tuvieron de los electores son Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el que votaron 765 mil 830 personas, que equivale al 30.6 por ciento del total de sufragios a diputados.

Morena estima 6 plurinominales

Sobre el tema, el representante de dicho partido ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Javier Bermúdez Cruz, dijo que, si bien deben esperar a los cómputos, estimó que serían seis curules de representación proporcional (plurinominales) las que tendrían.

Es necesario mencionar que, de acuerdo con la ley en la materia, un partido no puede tener más de 26 diputados por ambas vías, es decir, de mayoría relativa y pluris, ya que se debe tener un poder Legislativo equilibrado, y es que Morena en coalición consiguió 17 distritos locales.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) fue el segundo con más votos, pues obtuvo 445 mil 523, que es el 17.8 por ciento; seguido del Revolucionario Institucional (PRI) con 363 mil 195, lo que significa el 14.5 por ciento; que completan la lista entre los tres con más sufragios.

Después, Movimiento Ciudadano (MC) con 131 mil 366, que es 5.25 por ciento; el Partido del Trabajo (PT) que consiguió 129 mil 707 y es el 5.19 por ciento y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 129 mil 11, un equivalente al 5.1 por ciento del total.

Finalmente, están Pacto Social de Integración (PSI) con 77 mil 595 votos, que es un porcentaje del 3.1, mientras que Nueva Alianza (NA) apenas alcanzaría el mínimo con 74 mil 976, lo que representa el 3 por ciento del total; ambos son institutos políticos locales, el segundo de ellos por haber perdido el registro nacional en la elección de 2018.