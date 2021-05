-Publicidad-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ratificó la lista de candidatos a diputados plurinominales de Morena para el Congreso de Puebla, al respaldar que el partido realizará designaciones directas por ser «una situación excepcional«.

En sesión virtual de la Sala Regional de la Ciudad de México, se desecharon los juicios SCM-JDC-1386/2021 y acumulados, que Impugnaron la repetición de abanderados luego de que se ordenó reponer el proceso para designarlos.

En el proyecto de sentencia, se señaló que «al ser una situación extraordinaria y por el principio de autodeterminación de los partidos políticos» se ratificaron las listas plurinominales, bajo el argumento de que Morena se podría quedar sin registro de candidatos.

La lista de los abanderados está encabezada -con una curul asegurada- Daniela Mier Velasco, seguida de los dirigentes partidistas en Puebla, Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista Aniceto, así como la diputada local Tonantzin Fernández Diaz.

Es de mencionar que, anteriormente, el Tepjf ordenó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acatar su propia convocatoria y realizar una insaculación para las candidaturas plurinominales, en vez de elegirlos directamente.

Procede queja contra Claudia Rivera

En otro asunto, el Tepjf desechó una apelación de la candidata de Morena a la alcaldía capitalina, Claudia Rivera Vivanco, quien impugnó la admisión de una queja en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por supuestas irregularidades de fiscalización.

La demanda se desechó al aludir que el acuerdo de admisión no es definitivo, en tanto que no perjudica a la abanderada, siendo que no dicta una sentencia pues sólo se limita a un trámite de investigación.