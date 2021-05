-Publicidad-

El diputado local con licencia, Gabriel Biestro Medinilla, dio a conocer que tuvo una audiencia virtual con el Tepjf para dar sus alegatos sobre la impugnación contra la candidatura de Claudia Rivera Vivanco a la alcaldía con Morena, pues afirmó que aún se puede echar abajo

En rueda de prensa virtual, manifestó que el expediente que se abordó con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) fue sobre el expediente JDC-1143, el cual “es el más importante” sobre la impugnación contra la edil con licencia.

Sostuvo que no se trata de “insistir de un tema personal”, sino de exhibir que todo lo que se hizo para definir a los candidatos de Morena, no solo a ayuntamientos, sino a diputaciones, estuvo mal desde un principio, por lo que no va renunciar a su derecho de hacer justicia.

Por ello, dijo que estará pendiente del desarrollo que tenga el recurso que promovió, pues si bien ya solo queda una semana para que concluyan las campañas, la designación aún se puede echar abajo incluso un día antes de que termine campaña o de la elección.

Afirmó que los magistrados le dijeron que si se ha tardado es porque “han tenido carga de trabajo”, ya que no solo de Puebla ha habido impugnaciones, sino de otros estados, en su mayoría de Morena, lo que muestra lo mal que se condujo el partido en todo el país.

Biestro Medinilla descartó que este conflicto vaya afectar a Morena de cara a la elección del 6 de junio, pues por el contrario dijo que lo que daña al partido son las malas decisiones que se toman, al afirmar que estuvieron involucrados el representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Carlos Evangelista Aniceto; el dirigente del comité estatal, Edgar Garmendia de los Santos y el senador Alejandro Armenta Mier, a quienes tachó de “pillos”