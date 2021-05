Una burla que Morena de candidaturas pluris a dirigentes: Barbosa

-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como una burla que Edgar Garmendia de los Santos y Carlos Evangelista Aniceto nuevamente se hayan puesto en los primeros lugares de la lista de pluris de Morena al Congreso local, por lo que seguramente los volverán a impugnar.

En rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que los litigios seguirán y los inconformes con las designaciones acudirán otra vez a la Sala Regional o Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) para echarlos abajo.

Y es que, dijo, seguramente estarán en desacuerdo con la forma en que la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dio cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional, por lo que ya será la autoridad electoral la que determine que procede.

“El tufo o hedor que surge de ese cumplimiento de la sentencia es muy feo y que los componentes de esa lista sean los mismos parece una burla, el litigio continuará, los promoventes de ese juicio de protección de derechos insatisfechos seguramente acudirán al Tribunal”, pronunció.

Y es que Morena designó nuevamente en las primeras cuatro posiciones de la lista de diputaciones plurinominales locales a Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmendia de los Santos.

Esto, pese a que la Sala Regional del Tepjf revocó sus candidaturas con el argumento de que el partido rompió las reglas de la convocatoria, al elegir los perfiles por medio de designación directa y no por sorteo.

IEE avala nuevamente perfiles

No obstante, los mismos cuatro perfiles volvieron a ser registrados en la lista, con el argumento de que por la pandemia del Covid-19 no se puede hacer alguna asamblea, ya que no puede haber concentración masiva de personas.

Dichos nombres fueron avalados durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) el domingo por la noche, en la que igual se avalaron sustituciones de candidaturas de otros partidos políticos.