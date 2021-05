Gobierno estatal apoya a Eduardo Rivera, acusa PES

-Publicidad-

El Partido Encuentro Solidario (PES) señaló que el candidato de “Va por Puebla”, Eduardo Rivera Pérez, tendría un acuerdo con el gobierno estatal, pues no ha emitido críticas contra el mandatario Miguel Barbosa Huerta, así como la mayoría de los otros contendientes a la alcaldía.

En rueda de prensa, los dirigentes estatal, Francisco Ramos Montaño y nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, manifestaron que se “se ve un amasiato” entre el PAN y la autoridad estatal, siendo solo su candidato Alfredo Victoria Morena y Claudia Rivera Vivanco, que busca la relección con Morena, los que no están vinculados con el gobierno en turno.

Flores Cervantes sostuvo que Barbosa Huerta está apoyando a otros candidatos y está “sateliteando” a todos los demás partidos a excepción de Morena y el PES, que son los que lo llevaron al triunfo en 2019 y que parece que “ya se le olvidó”.

Incluso, dijo que no es militante de Morena y por eso no lo han expulsado ante las críticas y confrontaciones que ha tenido contra Rivera Vivanco, pues en cualquier otro instituto político ya lo hubieran dado de baja y retirado su militancia.

En tanto, Ramos Montaño sostuvo que en distintos lugares donde sus candidatos han hecho campaña se está viendo una asociación entre panistas y el poder en turno, lo que muestra los acuerdos que se tienen, por lo que incluso dijo que Rivera Pérez “es el hijo adoptivo” de Barbosa.

“Hoy visibilizamos la asociación del PAN con el ente del poder, candidatos con sus equipos de trabajo han visto la asociación y el amasiato que existe entre el PAN y la autoridad estatal, nosotros si tenemos el valor de decirlo”, asentó.

Incluso, cuestionó a Rivera Pérez sobre cuál sería la postura que tomaría, en caso de ganar, ante el mandatario poblano, al señalar que si sería “sumiso y tibio” como lo fue con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas o si estaría del lado de los poblanos.

Sincronía entre críticas y medios: Manzanilla

En su turno, el diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto, igual presente en la rueda de prensa, comentó que se ha visto “una sincronía” entre las críticas del gobernador hacia Rivera Vivanco y los medios de comunicación aliados al titular del poder Ejecutivo.

Mientras que el candidato a la alcaldía, Victoria Moreno, manifestó que su contrincante panista “no toca ni con el pétalo de una rosa al mandatario estatal”, esto a pesar de que se supone que es el partido de oposición al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Es necesario mencionar que el equipo de campaña de Rivera Vivanco igual ha señalado de acuerdos entre el panista y el gobierno estatal, lo que Rivera Pérez rechazó el viernes pasado, al sostener que el único apoyo que tiene es el de los ciudadanos.

Por otra parte, los candidatos y simpatizantes del PES realizaron una marcha denominada “Por la Paz y la Democracia”, misma que salió del parque de El Carmen y concluyó en la Plaza de la Democracia en la que afirmaron que ningún aspirante declinará por algún otro partido.