Fluye en Issstep aplicación de vacunación Covid tras cambio de sede

Luego de la mala organización en la zona militar durante la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, el cambio a diversas sedes en la ciudad mostró agilidad en el proceso, sin que se reportaran mayores incidentes en la Unidad de Especialidades del Issstep.

En un recorrido realizado por Ángulo 7, se logró apreciar que, a las 4:00 de la tarde de este miércoles, ya no había adultos mayores haciendo fila para la inoculación, mientras que el tráfico vial era fluido en los alrededores.

Y es que, el martes, los abuelitos tuvieron que esperar horas en la 25 Zona Militar, ante los atrasos en la inoculación, lo cual causó largas filas de adultos mayores bajo el sol, y posteriormente bajo la lluvia, por lo que el gobierno del estado habilitó cuatro sedes, entre ellas, la del instituto.

En contraste, la tarde de este miércoles se notó una mejor organización, así como serenidad en el ambiente, sin que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), ubicada en la colonia San Baltazar Campeche, reportara tiempos de espera mayores.

Mantener las medidas, afirman

Aún tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna anti-Covid, es importante que no se relajen las medidas sanitarias, pues la inoculación es una nueva protección, mas no el fin de la pandemia, consideró Cristina Ibarra de 70 años, quien acudió está tarde a recibir la inmunización, al destacar que el personal fue «muy amable con ella», además de que no esperó un tiempo mayor a los 30 minutos.

«Me fue muy bien gracias a Dios, no me tardé nada; las personas son muy amables, un chico que andaba por aquí que me dio toda la información, entregué la documentación, me vacunaron esperé un momentito, me dieron mi comprobante y ya me voy«, comentó a este medio.

La mujer señaló que ahora se siente «más protegida», sin embargo, resaltó que no dejará de portar cubrebocas y guardar la sana distancia, pues vislumbró que la actual contingencia no ha terminado.

«Ahora que ya tengo la segunda dosis me siento un poco más protegida, pero dicen que no hay que bajar la guardia, yo estoy de acuerdo porque ni modo que ahora que me la pusieron me vaya a quitar el cubrebocas o me vaya yo a acercar a la gente. Esto ya no se va a acabar«, declaró