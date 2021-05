-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que Andrés Roemer Slomiansky no volverá a organizar Ciudad de las Ideas, curador de dicho evento, ni tampoco algún otro acto en Puebla, esto luego de que se emitió una orden de aprehensión contra él por el delito de violación.

En rueda de prensa este jueves, el mandatario poblano manifestó que desde que se dieron a conocer los señalamientos de presunto abuso sexual por parte de varias mujeres que colaboraron con él, se dijo que era necesario esperar el curso que tendrían, lo cual ya se dio.

Ante esto, afirmó que analizará junto con Fundación Azteca, que es la que promueve dicho festival, la visión que se dará a la Ciudad de las Ideas, ya que es un evento en el que especialistas internacionales debaten sobre ciencia, arte, cultura, entre otras áreas.

Esto con el fin de definir si el gobierno de Puebla se sigue interesando en su realización, pues hasta el momento dicha fundación no ha emitido un pronunciamiento al respecto y es necesario conocer la postura que tiene sobre el tema.

“Roemer no volverá en Puebla a hacer un evento con el gobierno, ni Ciudad de las Ideas ni cualquier otro, no he hablado con Fundación Azteca para ver la visión que ellos tienen y si al gobierno le interesa atrae eso, es parte de acciones públicas muy grandes para traer a gente a Puebla, pero sin Roemer, esa decisión está tomada desde el principio”, pronunció.

Y es que, dijo, como gobierno no se caerá en el desatino de impulsar eventos producidos u organizados por este personaje luego de las acusaciones en su contra y más ahora que ya lo buscan las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Emiten orden de aprensión en la CD MX

Es necesario mencionar que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra Roemer Slomiansky, esto tras la denuncia por violación presentada en marzo pasado, en la que la víctima acusó que fue abusada sexualmente en dos ocasiones.

El también escritor es buscado por las autoridades ya que hay otras ocho carpetas de investigación que están en etapa de integración.

Hasta el 5 de marzo, el diplomático había acumulado más de 60 denuncias por acoso, hostigamiento, abuso sexual y violación e incluso se señaló que usaba la CDI para “enganchar” a sus víctimas.

Debido a esto, el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ya se congelaron todas las cuentas del escritor, presuntamente por lavado de dinero.