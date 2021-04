-Publicidad-

Pese a reconocer que el nuevo decreto -que permite mayor apertura a negocios- llega «en el mejor momento», la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop) señaló que «no se puede hablar de recuperación económica» hasta que se mitigue la pandemia.

Así lo comentó el presidente de la organización, Andrés de la Luz Espinosa, en entrevista a este medio, al puntualizar que «un descuido o mal comportamiento podría encender las alarmas«, provocar una nueva ola de contagios y un nuevo confinamiento, lo cual quieren evitar.

Resaltó que la ampliación de horarios y la desaparición de los llamados “días solidarios” llegó en una de las épocas “más potentes”; no obstante, esto conlleva una doble responsabilidad, a reforzar los protocolos sanitarios en los comercios.

Cuestionado respecto a si se espera un repunte en las ventas, de la Luz Espinosa comentó que esta medida apenas permitirá una reapertura de los negocios, pues aún no ven una recuperación tras los meses que se cerraron locales por el confinamiento derivado de la pandemia.

“Los números son fríos, no tenemos recuperación; no podemos hablar de cuanto es lo que esperamos, nosotros esperamos un repunte total después de casi un año de tener malas ventas, sin embargo, los números no son tan positivos como en 2019, y no podemos comparar este año con 2020, el año pasado estábamos en un cierre total y no podemos comparar la venta “, comentó.

Aunado a lo anterior, acotó que hay recintos que permanecieron cerrados durante toda la pandemia, por lo que “si ayer vendía cero y hoy uno, pues sí, hay un 100 por ciento de repunte técnicamente, pero esos números son engañosos, debemos buscar periodos más largos y comparar fechas más largas y contextos iguales”.

Recuperación, de la mano con vacunación

Por lo anterior, el presidente de la Acecop señaló que esta apertura gradual de los negocios genera “certeza” en el sector; no obstante, consideró que se debe realizar de manera paulatina para buscar, en un futuro, un repunte económico.

Un factor que ayudará, comentó, será la vacunación anti-Covid en la entidad, pues ante la baja de contagios y decesos habrá mayor certidumbre por parte del sector privado, así como de la gente para salir a reactivar la economía.

Cuestionado al respecto, de la Luz Espinosa comentó que la reactivación es importante, aunque “no debe ser una urgencia”, pues se debe actuar con cautela, aunque previó que será hasta dentro de unos ocho meses, dependiendo de los decretos y contagios en Puebla.