Ratifica INE cancelar candidatura a Vences a reelección con Morena

El Consejo General de lNE aprobó, por mayoría, confirmar la resolución que canceló el registro de la diputada Julieta Vences Valencia, como candidata de Morena a la reelección del distrito 8 de Puebla, luego de que el Tepjf le ordenara reconsiderar la anulación.

En sesión ordinaria la tarde de este miércoles, el órgano del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó su decisión, al señalar que “la omisión de presentar el ingreso de gastos de precampaña es una falta de gravedad mayor”, además de que se acusó dolo en dicha falta, por parte de la aspirante morenista.

Lo anterior para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que ordenó reconsiderar la sanción en contra de Vences Valencia, al resolver el juicio SCM-JDC-530/2021 y acumulados.

De esta manera, la diputada por Morena no podrá contender vía mayoría relativa al distrito de Ciudad Serdán, no obstante, aún no se ha descartado que pueda mantener su posición en la lista de candidatos plurinominales a San Lázaro.

También se ratificó cancelar el derecho de registro a la aspirante a la alcaldía de Chalchicomula de Sesma, Aidé Ibarez Castro, cuyo juicio de apelación fue resuelto -y desechado- junto con el de Vences Valencia.