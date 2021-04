-Publicidad-

El caso Saúl Huerta Corona, diputado federal por Puebla, divide ya a líderes en Morena, pues la secretaria general, Citlalli Hernández Mora, señaló que su partido apoyaría su desafuero, mientras que el legislador Ignacio Mier Velasco rechazó pedir su renuncia.

Lo anterior, a raíz del escándalo suscitado el miércoles, cuando Huerta Corona fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por presuntamente intentar abusar sexualmente de un joven de 15 años en un hotel de esa entidad.

Por tener fuero constitucional, el legislador quedó en libertad y, horas después, acusó haber sido víctima de un intento de extorsión. No obstante, por la noche, circuló un audio donde supuestamente se le escucha ofrecer dinero a la madre del menor a cambio de que no lo destruya.

Al respecto, este jueves, en encuentro con la prensa, Mier Velasco, también diputado por Puebla y líder de la bancada de Morena en San Lázaro, sostuvo que su partido no pediría el desafuero de Huerta Corona porque “no somos autoridad ministerial”.

También rechazó la idea de pedir que renuncie a la bancada, pues justificó que “no lo hizo (la presunta violación) en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y en la vida personal no me meto”.

En contraste, Hernández Mora se pronunció en Twitter sobre el caso y aseveró que su partido colaborará con las autoridades en la investigación del caso, incluso si eso conlleva un desafuero.

Sobre el caso del Diputado @SaulHuertaOf, estamos atentos a los avances de la @FiscaliaCDMX. En morena respaldaremos cualquier acto que las autoridades correspondientes determinen para acercarse a la justicia, incluyendo un posible desafuero. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) April 22, 2021

Los supuestos audios de Huerta

El miércoles por la noche, el programa de Ciro Gómez Leyva en Imagen, reveló una entrevista con el joven presuntamente agredido por Huerta Corona:

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal”

“Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía. Me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene, y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”, le contó a la reportera.

Asimismo, reveló el audio de una supuesta conversación entre la madre del menor y Huerta Corona:

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/t2NPjlAKIS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

Por su parte, Fernando Manzanilla Pliego, diputado del PES por Puebla y vicecoordinador de este partido en la Cámara Baja, anunció que pedirá un juicio de procedencia contra Huerta Corona, pues sostuvo que el fuero no puede ser utilizado para entorpecer investigaciones.