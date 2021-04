-Publicidad-

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que la obra del mercado de Amalucan podría no llevarse a cabo debido a la falta de dialogo y voluntad que ha tenido el ayuntamiento de Puebla para llegar a un acuerdo con los locatarios que se oponen a dicho proyecto.

En rueda de prensa, el mandatario recordó que es una obra de la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y aunque como gobierno han intentado encontrar una solución ente ambas partes, no se ha logrado.

“Ahora las obras que el ayuntamiento pidió al gobierno federal y que éste le concedió a través de la Sedatu, pues está a punto de no llevarse a cabo por falta de diálogo con comerciantes, nosotros estamos ayudando para que eso ocurra y no se ha podido”, asentó.

Refirió que la autoridad no tiene voluntad para tener un diálogo con los comerciantes que se verán afectados y poder cerrar este tema, por lo que mientras eso no suceda los trabajos no pueden iniciar “están a punto de caerse”.

Es necesario precisar que en febrero pasado el mandatario afirmó que se hizo un acuerdo con la Sedatu para que aún no se hicieran trabajos físicos relacionados con dicha obra, esto hasta que se presente el proyecto ejecutivo y mientras eso pasa solo habrá mediciones topográficas

En ese entonces, afirmó que se establecieron fechas específicas para hacer la presentación de documentos por parte de la dependencia federal para la solicitud de permisos en una primera fase y, un mes después, dará el complemento, lo cual hasta la fecha no se ha hecho.

Pedirán a INAH informe destino de lajas

Respecto a la modernización del zócalo de Puebla, Barbosa Huerta comentó que pedirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se dé a conocer cuál será el destino de las lajas y material que sea retirado por las obras, las cuales ya iniciaron.

Esto, al tiempo de ironizar que para el gobierno capitalino le parece que es más prioritario y “de izquierda” realizar la remodelación de la plaza principal de la Angelópolis y no obras en colonias de la ciudad donde hacen falta.

El titular del Poder Ejecutivo estatal sostuvo que tampoco tiene permisos y se está ejecutando, por ello a través de la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, se enviará el escrito a la delegación del INAH en Puebla y a la dirección nacional del organismo sobre el tema de las lajas.

Y es que, recordó, que cuando su administración promovió la instalación de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral, la Gerencia del Centro Histórico y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco causaron “un revuelo” porque señalaron que se estaban afectando algunas lajas, lo cual se debió a que nofueron considerados para traer la atracción a Puebla.

“Y ahora pregúntense a dónde se están llevado las lajas del zócalo que tienen cientos de años; saben dónde acaban, en las casas de los machuchones y machuchonas, ahí acaban”, sentenció.