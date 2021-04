Cultura no subsistirá sólo con eventos virtuales: promotora

-Publicidad-

A raíz de que el Covid-19 obligó a migrar las actividades culturales a sesiones virtuales, la gestión y difusión no subsistirá sólo con eventos remotos, pues es necesario establecer un espacio «seguro» de convivencia para las personas, en el contexto de la pandemia.

Así lo sostuvo Liliana López Borbón, gestora cultural e investigadora, quien señalo que, para abordar las problemáticas de la comunidad «Hay que estar en la calle», por lo que comentó que todo lo cultural está muy quieto«.

Aseveró que la difusión de lo cultural «va más allá» de las actividades y los conocimientos que se impartan, pues abarca crear un espacio que, dadas las circunstancias, ahora debe procurar la seguridad de las personas

«No solamente (el espacio cultural) es donde se aprenden algunas cosas, o lugares donde te exhiben cosas, sino construir lugares, para cuidarlos mutuamente y para aprender a cuidarlo y cuidarse uno mismo«, acotó.

Señaló que, tras el apogeo que hubo con la migración a lo digital, orillado por la contingencia sanitaria, ahora se vive un desgaste de las actividades remotas, e incluso hay dificultades para dar a conocer nuevas expresiones artísticas.

«Un año mas tarde los consumos culturales no siguen siendo los mismos las personas no conocen a través de las redes quienes son los nuevos artistas o que es lo que están haciendo, cuales son sus propuestas; si no que se quedan con aquello que está acostumbrado a ver».

Falta la convivencia directa

Otra de las dificultades que acentuó es la falta de convivencia directa, pues no se puede crear un espacio «seguro» donde la gente esté dispuesta a compartir, lo cual no se logra «con una simple convocatoria».

«Cuando estamos hablando de trabajo en línea se requiere que tengas los grupos listos, es decir, no los armas solo con convocatoria en línea. Debes buscarlos y construir los espacios, además estan muy rebasados, por que estar todo el día frente a una pantalla es una cosa muy difícil«, señaló.

Lo anterior en alusión a qué ahora la gente ha recurrido al tele-trabajo y las clases en línea, por lo que pasan horas ante un dispositivo electrónico, lo cual cuestionó al calificarlo como «agotador»

«No solamente es pensar lo cultural, digamos, desde el tema de las posibilidades de la imaginación, de la memoria, los patrimonios; también, la relación y vinculación con otros, espacios de convivencia; pero si es importante la interacción mutua«, comentó.

Es de mencionar que el gobierno federal anunció este viernes que Puebla pasaría a amarillo, del semáforo epidemiológico de Covid-19, por los que actividades como teatros y apertura de museos estará permitida.