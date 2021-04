-Publicidad-

Aunque en el primer bimestre hubo una baja de 183.6 millones de pesos de recursos federales, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no se endeudará a Puebla, pues el recorte ya se tenía contemplado y en base a ello se elaboró un el presupuesto de este año.

En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que desde que se supo que habría bajas en participaciones federales se empezó a trabajar en los ajustes financieros de este año, no solo en temas de infraestructura, sino de todas las áreas de la administración.

“No vamos adquirir ninguna deuda, ninguna deuda, no, no, no. No seré el gobernador que incremente un peso de deuda y si tuviéramos que adquirir una deuda, si es que lo hacemos, la pagaríamos antes de que termine mi gobierno, que quede bien claro eso”, pronunció.

Aseveró que el plan de infraestructura diseñado para este año ya está en marcha con el dinero que tiene posible gastar contemplando las participaciones federales que le tocan, por lo que se está trabajando “con austeridad y honestidad” para sacar las cosas adelante.

Refirió que el gobierno es un ente público que gasta todos los días, no solo en cuestiones de obra pública, sino también en apoyar las funciones y acciones que se llevan a cabo en todas las entidades y organismo de la administración estatal.

Reiteró que se elaboró un plan financiero sano para tener disponibilidad de los recursos, que hasta la fecha así lo ha permitido.

Puebla fue lastimado por corruptos

“Yo no seré quien endeude a este lastimado estado poblano como lo hicieron corruptos y ladrones que lo gobernaron”, en alusión a las anteriores administraciones panistas

Es necesario precisar que Puebla tuvo una baja en enero y febrero de las participaciones que corresponde al ramo 28 por un monto de 183.6 millones de pesos, ya que de 7 mil 388.9 millones que recibió entre los dos meses primeros del año pasado, llegaron 7 mil 205.5 millones, lo que es 2.5 por ciento menos.