Con atrasos, discusión de despenalización de aborto en Puebla

Con atrasos, sigue en análisis de la despenalización del aborto en Puebla, pues aunque el miércoles pasado se convocó a diputados para hablar del tema, sólo dos atendieron el llamado, pese a que ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para los parlamentos abiertos.

Socorro, del colectivo Coatlicue Siempre Viva, indicó que enviaron correos electrónicos a los 41 diputados y diputadas del Congreso local para retomar las mesas sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pero sólo la morenista Estefanía Rodríguez Sandoval y la priista Rocío García Olmedo se conectaron vía Zoom.

A una semana del llamado para agilizar la discusión, la feminista recordó que, en diciembre de 2020 cuando dejaron el Congreso tras la toma, el acuerdo fue que a finales de febrero y principios de marzo se realizarían los parlamentos abiertos para que en abril, la propuesta pasara al pleno.

Sin embargo, lamentó que es la fecha en que ni siquiera se ha emitido la convocatoria para los parlamentos abiertos que, a decir del colectivo, no tendrían si quiera realizarse, ya que el ILE es un asunto de derechos humanos y salud pública, por lo que no tendría que estar a debate, pero accedieron porque fueron propuestos por los diputados, quienes pidieron tres, no obstante, a decir de Coatlicue, es mucho y ellas apuestan a sólo uno.

No descartan voto de castigo

Aunque la posibilidad de que se apruebe el ILE en la primera quincena de abril fue planteada en los acuerdos de diciembre, indicó que para ello, la Junta de Gobierno y Coordinación Política tiene que llamar a una sesión a extraordinaria, pues al primer periodo terminará este mes, además de que dicho órgano legislativo está a cargo ahora de la morenista, Nora Merino Escamilla, con quien no han tenido acercamiento.

Al preguntarle si, de no avalar la despenalización del aborto, representaría un voto de castigo contra Morena, ya que el 6 de junio habrá elecciones, Socorro no lo descartó, pues aceptó que no hay discordancia entre su discurso de izquierda y sus acciones; “creo que esto sí afectará”.

Incluso, comentó que acudieron a las sedes de Morena en el estado y nacional para entregar un documento en el que pidieron revisar el actuar de los diputados, ya que “no deciden a favor de los derechos de la ciudadanía”.

Por el momento, están definiendo las estrategias a seguir de la próxima semana, por lo que llamó a estar atentas a las actividades que subirán a sus redes sociales de otros colectivos.