Se disculpa titular de Segom por decir “doble cara” a IP; pero no se retracta

El secretario de Gobernación municipal (Segom), René Sánchez Galindo, pidió una disculpa a la iniciativa privada poblana, luego de tachar de “doble cara” que algunos empresarios “protejan” a ambulantes, señalamiento que sostuvo y afirmó tener evidencia.

En conferencia virtual, la mañana de este miércoles, el funcionario declaró que sus declaraciones aludían “en general” a las actitudes que ha tenido el sector empresarial respecto al ambulantaje, y aseveró que no se retractaría.

“Cuando me refería a la actitud que han tenido algunos líderes, me refería en lo general, no estaba señalando a alguien en particular (:::) Haré una invitación a todos los actores, a que indiquemos a quienes os referimos y no es un retratamiento, porque si tenemos evidencias”.

Lo anterior, porque las cámaras empresariales pidieron a Sánchez Galindo retractarse de sus dichos, pues el secretario declaró la mañana del pasado martes que algunos establecidos han pedido permiso a Segom para que permita puestos ambulantes allegados a los empresarios.

El funcionario declaró que “si alguien se sintió ofendido ofrezco una disculpa”, en tanto que adelantó una reunión para este miércoles con cámaras comerciales, para esclarecer el asunto e “invitar a que sea parejo, si tenemos algo que decir, que sea a quienes y que lugares nos referimos”.

Hubo control en La Margarita, dice

Ante las quejas de vecinos de la unidad Habitacional de La Margarita, por la instalación del tianguis de juguetes por el Día de Reyes en pleno repunte del Covid-19, la Segom afirmó que se realizaron operativos en la zona y que hubo control del espacio y las medidas sanitarias.

Sánchez Galindo reconoció que hubo vecinos que se inconformaron por los puestos y otros que acudieron a vender mercancía, por lo que resaltó que la actual contingencia ha dejado necesidades económicas, además de que se obedecía al decreto del gobierno estatal.

“nosotros deseamos que no hubiese llegado nadie, pero también hay una realidad económica, de tradiciones y del decreto. Hay necesidades económicas, inercias tradiciones”, declaró el secretario.

Indicó que hubo reuniones con los vecinos para informar las acciones a tratar durante la instalación del tianguis, mientras que hubo unos 200 puestos cuando normalmente se instalaban más de 400.

“Hubo de ambos, quienes se inconformaron y se pusieron a vender, Tuvimos reportes, estuvimos atendiendo a los ciudadanos y hubo reuniones con los representantes vecinales para las medidas que tomamos”, declaró el secretario.