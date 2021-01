Hoteles tuvieron que reducir ocupación y cerrar restaurantes por nuevo decreto

Debido al nuevo decreto del gobierno estatal por el aumento de contagios de Covid-19, el sector hotelero tuvo que volver a cerrar los restaurantes, los salones para hacer reuniones, dejar de dar servicio en las áreas comunes y bajar la ocupación del 30 al 20 por ciento.

Así lo señaló, en entrevista, Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, quien indicó que otras de las afectaciones que tuvieron fueron cancelaciones de cuartos, principalmente porque no se pudieron hacer eventos, cenas, ni fiestas.

Agregó que también tuvieron que cerrar los gimnasios en estos establecimientos, que eran usados previa cita y únicamente pueden dar servicio a las habitaciones, sumado a que no se puede vender alcohol más que con alimento en las horas estipuladas para los restaurantes.

Además de que llegaban clientes que querían cenar en la noche y debido a que solo está permitido que sea en sus cuartos, muchos de ellos se molestan porque no les gusta.

“Es una situación crítica y creo que estamos pagando algo que no estamos haciendo, aunque dicen que no todo es por los ambulantes, yo creo que tenemos culpas compartidas todos, de por sí había hoteles en el Centro Histórico que no llegaban al 10 por ciento, ahora con el cierre estamos peor”, asentó.

El empresario detalló que el decreto emitido la semana pasada establece que no pueden operar con más del 20 por ciento de su capacidad, sin embargo, afirmó que ningún hotel ha llegado a esa cantidad en los últimos meses, lo que ha generado que tampoco tengan ganancias y menos los del primer cuadro de la ciudad.

Esto, porque explicó que para el costo de operación de estos inmuebles es del 33 por ciento, es decir, tener ese número de habitaciones ocupadas para poder tener una media entre los ingresos y egresos, por lo que todos estan siendo afectados.

Por pandemia, pérdidas del 50 por ciento

En ese tenor, Domínguez Gabían manifestó que, al cierre de 2020, se tuvo una pérdida del 50 por ciento respecto al de 2019, lo cual ha sido generado por la pandemia del Covid-19, a lo que se suma igual a una baja de 5 mil empleos.

Detalló que a diciembre de 2019 el promedio de ocupación fue del 57 por ciento, mientras que el del año anterior fue del 24 por ciento, siendo los del primer cuadro de la ciudad los que más se vieron afectados con los cierres de calles, el más reciente la semana pasada.

Dijo que en el estado se tienen mil 111 hoteles, de los cuales 312 son en la capital que corresponde al 28 por ciento, mientras que los cuartos son 28 mil en la entidad, de los que 12 mil 979 son en la Angelópolis, que equivale al 46.3 por ciento, siendo alrededor de 80 los que hay en el Centro Histórico.

De igual forma, comentó que al principio del año pasado se tenían 18 mil empleos generados en el sector hotelero, pero por la pandemia 5 mil fueron dados de baja, que es el 27.7 por ciento, ya que como establecimientos formales deben pagar impuestos y seguros, lo cual no les resulta.

Mencionó que, si bien no se ha dado la quiebra de hoteles, si hay algunos que han decidido cerrar temporalmente porque no les resulta mantenerse operando, entre ellos El Royalti, El Paseo, Cartesiano, Palacio San Leonardo y NH, así como para aprovechar para remodelarlo y darles mantenimiento.

“No hay cierres ahorita, al menos no al corto plazo, en todo caso tendría que ser a largo plazo, por qué, porque si el dueño busca venderlo cerrado no tiene valor, por eso la gente lo va abrir y tratar de venderlo seguramente cuando se den cuenta que no levanta”, pronunció.