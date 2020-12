Prevalecen carencias y malos tratos a pacientes de “El Batán”: estudio

Los malos tratos a los pacientes del hospital psiquiátrico Rafael Serrano “El Batán” en Puebla capital son una constante, tales como sanitarios en pésimas condiciones, falta de regaderas y de espacios para desvestirse, también son incomunicados y amarrados.

Lo anterior de acuerdo con el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México, elaborado por la organización Documenta con el apoyo de Open Society Foundations.

Esta investigación detectó que en el caso de El Batán, los pacientes no pueden recibir llamadas telefónicas ni correspondencia, muchos de ellos pasan horas de encierro, sin ningún tipo de terapia o rehabilitación.

Los sanitarios de hombres y mujeres se encuentran en pésimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento, pues presenten fugas y, en su mayoría, las tazas sanitarias y lavamanos se encuentran rotas y no cuentan con regaderas suficientes.

Además se observó que las regaderas son comunitarias y no existen espacios privados para desvestirse o vestirse. Esta situación se documentó en el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano en Puebla, en donde la población, además, es bañada en algunas ocasiones a jicarazos

Añadió que el Consejo Nacional de Salud Mental (Consame) ha evidenciado las irregularidades en su uso en diversos hospitales psiquiátricos, entre los que se encuentran el Centro de Salud Mental y Hospital de Salud Mental Miguel Vallebueno en Chihuahua, la Unidad de Supervisión de Atención a la Salud Mental San Agustín en Chiapas, el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano “El Batán” en Puebla y el Hospital Psiquiátrico de Yucatán.

Testimonios de malos tratos

Durante 2019 se recabaron testimonios de expacientes de “El Batán” como los siguientes: “Me da una tristeza ver cómo, por ejemplo, en una ocasión había un compañero que le gustaba fumar y el enfermero le dijo: ¡Date vueltas, piruetas en el suelo y te doy un cigarro. ¡Date vueltas ahí y camina como gatito y te doy un cigarro! Es un maltrato completo, la regla número uno para ellos es que si es un ingreso, lo primordial que le tienen que hacer es la contención un día. O sea, llegan en la tarde, están en la contención, en la sujeción y hasta el otro día les quitan la sujeción si es que se portó bien y no hubo gritos ni nada”.

Cuando me desperté estaba amarrado, yo vi que eran como unas vendas que estaban amarradas de las dos extremidades superiores y las inferiores y no me podía mover […] Tenía ganas de hacer del baño y me tuve que hacer en el sillón porque no me quisieron soltar. Era una desesperación tremenda. La comida me la servían en la boca, narró Felipe Orozco, médico cirujano y usuario de los servicios de atención a la salud mental.

Desperté y ya no estaba con vendas […] estaba con candado y después nos pusieron en una pared, así desnudos y con una manguera con agua helada y te bañaban. La comida te la tiraban en una charola y comías con los pájaros. Había un enfermero que le decía a un paciente que se hiciera como perro, que le lamiera los zapatos y le daba un cigarro. Felipe Orozco, usuario de los servicios de atención a la salud mental.

De acuerdo con este estudio en 1 de cada 4 personas tendrá una condición de discapacidad relacionada con la salud mental a lo largo de su vida, y que son varios las instituciones en el país en los que de una u otra manera se violan a diario los derechos de las personas que solicitan su ayuda.

Cabe mencionar que en 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su “Informe de seguimiento del mecanismo nacional de prevención de tortura” le hizo la observación de seis factores de riesgo en el hospital psiquiátrico Doctor Rafael Serrano en Puebla, como insuficiente equipo y personal médico, así como el de seguridad; además de presencia de cucarachas.