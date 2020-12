Sacan de facultad a alumna de BUAP por denunciar elección ante Consejo

Consejeras de la BUAP exhibieron la cerrazón en la BUAP ante las denuncias estudiantiles de irregularidades en la elección de 11 directores, pues el Consejo Universitario no les dio la palabra, y una fue sacada de la Facultad de Filosofía y Letras por personal masculino de la DASU.

La consejera de Filosofía y Letras, Ilse Andrea Romero Tapia, y su símil de Economía, Brenda Cabello Mendoza, relataron a este medio que en la sesión remota del 3 de diciembre no se les permitió hacer uso de la palabra, como es su derecho universitario.

En dicho evento, el Consejo abordó la validación de las elecciones a director en 11 unidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Romero Tapia solicitó participar en dos oportunidades. La primera se le ignoró -dijo- y en la segunda se descartó “al no corresponder al tema”, según se evidencia el video en vivo.

Romero Tapia sostuvo que el artículo 19 del reglamento de estas sesiones le permite solicitar la palabra, así como pedir foro para uno de sus compañeros. En este caso, ella quería pedir que se concediera la palabra a Cabello Mendoza. Ambas se encontraban en la Facultad de Filosofía y Letras a la hora de la sesión.

No obstante, no atendió el pedido de la alumna de Filosofía y Letras, mientras que el director se limitó a decirle a la estudiante “yo ya pedí la palabra, si no me ven no es mi problema”. En tanto, su compañera de Economía esperaba afuera del salón donde se seguía la sesión vía remota, pues no se le permitió estar dentro.

“No nos dejaron hacer la denuncia, no hay espacios abiertos en el Consejo para que los estudiantes y que hay hostigamiento”, acusó Cabello Mendoza.

Las estudiantes remarcaron que el motivo de su intervención era denunciar las irregularidades que sus compañeros les han hecho llegar, sobre los problemas que conllevan las elecciones realizadas vía remota.

Acusan hostigamiento de elementos hombres

Cabello Mendoza explicó que acudió a la facultad de Filosofía y Letras a fin de que su compañera expusiera las “anomalías” en la elección y final designación del nuevo director de Economía, Israel Gerardo García Pérez.

Pese que la estudiante de Economía entró Filosofía y Letras con su credencia y portando cubrebocas, personal de la Dirección de Acompañamiento y Seguridad Universitaria (DASU) se acercó a ella y la retiró de la facultad, argumentando que “violaba” las normas sanitarias por Covid-19.

Un par de elementos hombres de la DASU escoltaron a la estudiante a la salida de la facultad, mientras que, en palabras de Cabello Mendoza, de forma “grosera” le pidieron salir, tras mantenerla “vigilada” y tomarle fotos.