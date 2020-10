Gobierno gestionará que mamá de Yaz, quien está presa, pueda ver a su hija

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que gestionarán ante el Poder Judicial que se permita a la mamá de Yaz, quien esta presa, ver a su hija que está internada en el IMSS de La Margarita, al recordar que no depende de él, pero no ve por qué no puede hacerse.

En rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que ya recibió la carta de la mamá de la menor que el sábado pasado fue entregar la activista Frida Guerrero, junto a la abuela y bisabuela de Yaz, en Casa Aguayo, en donde igual pidieron conocer el estado de salud de la menor.

“Una vez que lleguen acá las atenderemos, porque dijeron que van a venir, la va atender el secretario de Gobernación, David Méndez, para hacer las gestiones, no veo yo por qué no pueda ver la señora que está detenida a la niña Yaz, no veo por qué no”, pronunció.

No obstante, aseveró que, aunque no acudan las familiares de la menor, la Secretaría de Gobernación (Segob) hará las gestiones para que se permita a la mamá ver a su hija, cuyo esta de salud es grave, ya que desde agosto está internada en el hospital del IMSS de La Margarita.

Sin embargo, reiteró que no depende del Poder Ejecutivo, ya que Alejandra Viridiana, madre de Yaz, está en un reclusorio a disposición de un juez por una causa penal que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que la semana pasada ya había manifestado que la carta debería ir dirigida a las autoridades judiciales.

Frida Guerrero lleva carta a Casa Aguayo

Es necesario precisar que dicha carta fue leída por Frida Guerrero, para luego intentar entregársela a Barbosa Huerta, quien dijo el jueves que aún no la recibía luego de que la madre de Yaz la enviara a él en primera instancia, pero no pudieron debido a que el guardia de seguridad de Casa Aguayo les comentó que el gobernador no recibía a nadie debido a la pandemia de Covid-19.

En la misiva, Alejandra Viridiana asegura que no tenía conocimiento del abuso que sufría su hija a manos de su padre y madrastra, junto con su hermana menor, Mitzi, quien falleció, además de afirmar que ella no tiene la custodia de sus hijas, así como desconocía el deceso de una de las menores.