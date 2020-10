Comunas pasadas, FGE y hoteleros permitieron prostitución en CH: Catalina Pérez

La secretaria de Igualdad Sustantiva de Género de Puebla, Catalina Pérez Osorio, acusó que en los pasados gobiernos panistas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y hoteleros del Centro Histórico tenían un convenio para ejercer la prostitución en al menos ocho lugares.

En su comparecencia ante el Cabildo, el regidor blanquiazul, Enrique Guevara Montiel, acusó que la dependencia ha sido “omisa” ante la presencia de trabajadoras sexuales en el primer cuadro de la ciudad.

“Había convenios y lo que usted quiere es que se vuelva a las viejas prácticas, que se tenía en los gobiernos a los que usted pertenece, finalmente había un convenio con la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del cual la prestación se ejercía en estos hoteles de manera cotidiana”, reviró Pérez Osorio.

La funcionaria aseveró que la Constitución permite el libre tránsito, por lo que no puede señalar a una mujer en el Centro Histórico de realizar dicha actividad, “lo he convocado regidor, para que me acompañe a la 4 Poniente, a la 6 la 8 la 14, y me diga quién sí y quién no ejerce la prostitución”, comentó, a la par de que se pronunció a favor de regular dicho trabajo.

En entrevista posterior, Pérez Osorio resaltó que serían cuando menos ocho hoteles privados los que tenían dicho convenio, aunque señaló que por cuestiones de “datos personales” no podía revelar más detalles.

En otro tema, durante su comparecencia informó que se dieron capacitaciones de sensibilización de género a mil 262 mujeres y 97 hombres, lo cual el mismo Guevara Montiel calificó como “pocos avances”; en este sentido, la funcionaria aseveró que sólo dos personas de su secretaría realizaron las jornadas, por lo que aseveró que labora con personal reducido.