Barbosa asegura que desprivatización de agua en Puebla sigue en pie

El gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó que la desprivatización del servicio de agua “sea un cuento” como habría dicho el director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, en un audio; sostuvo que desconoce si el audio es real.

En rueda de prensa la mañana de este viernes, el mandatario fue cuestionado por el reportero de este medio sobre lo dicho en el audio antes mencionado, a lo que contestó que nunca ha cruzado palabra con Durán Díaz.

“Respecto a esa supuesta conversación que yo no he escuchado, y que aunque la escuchara no podría corroborar su autenticidad, porque no tengo manera, decirles que cada quien puede mencionar lo que quiera pero tiene que hacerse responsable de ello”, precisó.

Además, Barbosa Huerta negó que tenga buena relación el Díaz Durán, como habría asegurado el director de Agua de Puebla en el audio.

Asimismo, el mandatario recordó que el tema de la desprivatización del agua sigue en pie, pero “no es únicamente en revocar una concesión, es un asunto demasiado complejo que debemos resolver de manera integral”.