Frena puede solicitar revocación; si acampan, que se queden líderes: AMLO

Ante el plantón del Frena en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a sus integrantes esperar a la consulta de revocación de mandato en 2022 o solicitar que se haga antes, además de pedir a ellos y a su líderes que se queden a dormir en sus casas de campaña.

Así lo expuso este lunes el mandatario, durante su conferencia de prensa matutina, en la cual, ante la pregunta sobre por qué el Frente Nacional Anti AMLO (Frena) fue detenido en su avance hacia el zócalo capitalino, respondió que “que tienen garantizado su derecho de manifestación” y consideró que este pueden ejercerlo en el lugar donde están.

Y es que, el domingo, decenas de integrantes del movimiento de oposición instalaron casas sobre la avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes y a un costado de la Alameda. Este lunes, también se puso un campamento sobre avenida Reforma, a la altura de la fuente del Caballito.

Al respecto, López Obrador indicó que, si piensan quedarse hasta que renuncie, como lo han manifestado ante varios medios capitalinos, sólo tendrían que informar sobre los tiempos, pues considera que no se trata de un movimiento violento que vaya a dar un golpe de Estado.

No obstante, remarcó que ya existe en la legislación el procedimiento de revocación del mandato al presidente, por lo que él se someterá a la votación popular en el primer trimestre de 2022, a fin de que todos los ciudadanos expresen si quieren que continúe en el cargo o que renuncie.

En este sentido, le sugirió esperar hasta tal fecha o solicitar que la consulta se adelante a marzo del 2021, como él ha propuesto y agregó él “estaría de acuerdo en que se adelantara para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo”.

Asimismo, mencionó que, si la consulta no puede ser adelanta, en las elecciones de 2021 podrá “convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país (…) que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya transformación, los que quieren que continúe el antiguo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios”.

Que simpatizantes y líderes se queden a acampar

Respecto a la continuidad de plantón, opinó que tanto los simpatizantes de Frena como sus líderes, entre ellos el empresario regiomontano Gilberto Lozano, no sólo deben instalar casas de campaña sobre las avenidas, sino quedarse en ellas como él lo hizo con sus seguidores tras el “fraude electoral” de 2006.

“Que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles, porque yo caminé durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento, y cuando estuve en casa de campaña pues ahí dormía, por eso tengo autoridad para decirle a los dirigentes que se queden con sus simpatizantes”, expuso.

El mandatario hizo tal recomendación luego de que, el domingo por la tarde, se difundiera un video de Lozano dejando el campamento por “problemas de salud” un par de horas después de haber sido instalado. También trascendió que algunos youtubers evidenciaron que varias de las casas de campaña estaban vacías, sólo ocupando espacio sobre la avenida.

También rechazó hacer estimaciones sobre el número de participantes en el plantón, pues sostuvo que, aunque fuera uno, se le tendría que respetar.