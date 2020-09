Segom contradice a empresarios y afirma que sólo hay 300 ambulantes en CH

Your browser does not support the video tag.

Pese a críticas de comercios establecidos del Centro Histórico sobre un desbordamiento de ambulantes, la Comuna señaló bajó el número de puestos en la vía pública que pagan derechos, pues antes de la pandemia de Covid-19 había mil 400 y ahora sólo operan 300.

En rueda de prensa virtual, el titular de Gobernación (Segom), René Sánchez Galindo, subrayó que sin contar a mercados temporales, comercios de ferias y otras festividades, “tenemos más de mil 400 comerciantes que pagan y renuevan sus permisos mes con mes”.

Sin embargo, subrayó que por la contingencia sanitaria, la cifra bajó a “menos de 300”, por lo que con la reactivación de actividades estimó que se reintegrarán 800 comercios a su registro y que, incluso, la cifra de mil 400 era variable antes de la cuarentena.

Resaltó que, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han logrado asegurar la mercancía de los ambulantes que incurren en faltas, generando multas van desde los mil a los mil 600 pesos para recuperar los productos.

Esto, tras señalamientos de cámaras empresariales sobre exceso de ambulantes tras la reanudación de las actividades económicas, como ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando comercios se colocaron en la calle 8 Oriente-Poniente por la mañana.

No habrá piso parejo con ambulantes

Por otra parte, Sánchez Galindo aseveró que no habrá piso parejo para excluir a los ambulantes del Centro Histórico, aunque trabajarán en regularlos cuando en una misma zona se vendan dos productos idénticos.

“Piso parejo no va a haber nunca. Sería tanto como exterminar a los comerciantes que tienen mayores necesidades. Lo que tiene que haber es orden y regulación”, comentó.

No obstante, el secretario municipal subrayó que no habrá un mejor trato con aquellos líderes comerciantes que incurran en actividades con apariencia de delito.

De igual forma, el titular indicó que han presentado más de 50 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra ambulantes por asociación delictiva, tener grupos de choque y resistencia de particulares, de los cuales 20 son hacia líderes del Movimiento Antorchista.

Precisó que se encuentran en etapa de investigación, por lo que exigió a la FGE que “actúe en todas estas denuncias que hemos presentado”, toda vez que 33 inspectores han sido retirados por actos de corrupción, mientras que 14 están siendo investigados por la Contraloría municipal.