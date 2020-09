Segom retira mercancía de ambulantes y niega agresión a niño

Your browser does not support the video tag.

Este jueves, inspectores de Vía Pública de la Segom de Puebla realizaron un retiro de mercancía en un puesto semifijo en el Centro Histórico, en el cual, la dependencia negó que se haya agredido a un menor de edad, como acusaron ambulantes.

Lo anterior, luego de que en redes sociales circuló un video en el que se ve, en la 3 Norte y 2 Poniente, una camioneta con el logo del ayuntamiento de Puebla, policías y personal de la Comuna, que forcejean con transeúntes, al parecer ambulantes.

Aunque se ve la presencia del niño, no se distingue que haya sido agredido, pero en una segunda toma, el menor de edad aparece abrazado por su madre, quien, junto con la persona que graba, acusan que “los golpearon”.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segom) indicó en, en un comunicado de prensa, que el operativo se montó tras un señalamiento ciudadano, por lo que se procedió a activar acciones, pues se contaba con el protocolo.

Durante el desarrollo del operativo, hubo resistencia por parte de los comerciantes, pero, el personal del ayuntamiento no contestó la agresión, sino que se limitó a asegurar la mercancía y retirarse, afirmó la dependencia.

Finalmente, recalcó que los trabajadores de Vía Pública no violentaron al menor de edad que se observó en el material que circula. “Las acciones operativas continuarán en el municipio como parte de un reclamo social para evitar el comercio en vía pública”, afirmó.