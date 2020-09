Puebla suma 8 muertes maternas y 15 embarazadas graves por Covid-19: DGE

Your browser does not support the video tag.

Hasta el 13 de septiembre de 2020, se tuvo el registro de ocho defunciones maternas por Covid-19 en el estado de Puebla, también se reportó que se tiene el seguimiento de 15 mujeres embarazadas graves y que dieron positivo al virus.

Así lo indicó el Informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas, ante sospecha de Covid-19, elaborado por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (SS) federal.

Respecto a las defunciones, la entidad poblana concentró el 6 por ciento de los 140 casos ocurridos en el país.

Puebla ocupó el quinto lugar en decesos por Covid-19 en embarazadas, por detrás del Estado de México (15), Ciudad de México (14), Tabasco (13), Baja California y Sinaloa (ambos con 10).

En el tema de los casos graves de embarazadas positivas al virus, la entidad poblana concentró el 6.2 por ciento del total.

En el país se tiene el seguimiento de 239 casos graves hospitalizados, Puebla ocupó el quinto lugar por debajo del Estado de México con 40, Ciudad de México con 31, Veracruz con 28 y San Luis Potosí con 21.

Cabe mencionar que recientemente Puebla registró su primera muerte a causa del dengue en el 2020, de acuerdo con datos de la DGE.