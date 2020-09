Puebla reporta primer deceso por dengue en 2020; suman 360 casos, 19% menos

Your browser does not support the video tag.

Puebla registró su primera muerte a causa del dengue en el año, mientras que el número de personas que tienen esta enfermedad sumaron 360, cifra que representa una baja del 19.4 por ciento respecto a los que hubo en el mismo periodo del año pasado con 447.

Lo anterior, de acuerdo con el reporte de la semanal 35 del “Panorama Epidemiológico de Dengue” con corte al 4 de septiembre, mismo en el que se precisó que habría otros dos fallecimientos a causa de este virus y que están siendo estudiados para confirmarlos o descartarlos.

En el documentó se detalló que de los 360 acumulados en el estado, 318 son de dengue no grave (DNG), que corresponde al 88.3 por ciento, y el resto se divide en 32 con signo de alarma (DCSA), lo que equivale al 9 por ciento y 10 son casos graves (DG), es decir, 2.7 por ciento.

Los municipios con más personas enfermas por este virus son Coxcatlán con 73, Acateno con 19, Chiautla con 17 y Chila de la Sal con cuatro, mientras que el resto está distribuido en demarcaciones del estado, principalmente en las regiones de la Mixteca, Sierra Negra y Sierra Norte.

La tasa de incidencia en Puebla por el dengue es de 5.55 casos por cada 100 mil habitantes, cifra con lo que se colocó en el lugar 15 a nivel nacional.

Es octavo nacional con más casos

Los 360 confirmados en la entidad poblana equivalen al 4.2 por ciento del total en el país que son 8 mil 585, siendo Jalisco el que encabeza la lista con mil 933, seguido de Michoacán con mil 82, Veracruz con mil 81, San Luis Potosí con 748, Tamaulipas con 436, Tabasco con 389 y Guerrero con 369.

Es necesario precisar que, en días pasados, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, alertó a las personas de que los padecimientos de Covid-19 y dengue pueden infectar a un paciente al mismo tiempo.

Mientras, el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, señaló que habitantes de todos los municipios, con excepción de San Salvador El Seco y la capital, son susceptibles de contraer el virus, por lo que debe evitarse la acumulación de aguas en recipientes y promover la descacharización, pues se estima que el mosquito transmisor de dengue puede contagiar hasta cinco personas.