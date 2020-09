Puebla sigue con más 100 casos de Covid-19 por día; 31,996 acumulados

Your browser does not support the video tag.

Puebla, nuevamente superó los 100 casos de Covid-19 en 24 horas, ya que este jueves reportó 127 nuevos contagios por segundo día consecutivo, con lo que se tiene un acumulado de 31 mil 996, mientras que los decesos a la fecha son 4 mil 62.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que el número de muestras procesadas en lo que va de la pandemia son 51 mil 177, siendo de éstos 62.5 por ciento positivos.

El funcionario estatal comentó que actualmente se tienen 842 casos activos, es decir, que se dieron en los últimos 14 días, entre ambulatorios y hospitalizados, los cuales equivalen al 2.6 por ciento del total y están distribuidos en 75 municipios.

Detalló que se tienen 455 pacientes hospitalizados, entre nosocomios de la secretaría como de otras instituciones de salud y privados, de los que 96 se encuentran en terapia intensiva y están con ventilación mecánica, lo cual bajó con los 473 que había hasta el miércoles.

En el caso de los decesos, el funcionario estatal mencionó que se sumaron 12 en las últimas 72 horas, por lo que se tiene un acumulado de 4 mil 62, lo cual corresponde al 12.7 por ciento del total de contagios en lo que va de la pandemia.

Necesario esperar efecto de fiestas patrias

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó que estás cifras permiten tener un control de la curva de la pandemia, aunque es necesario esperar qué consecuencias dejan los festejos patrios en las siguientes dos semanas.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que hay cuatro reos que se mantienen con el virus, dos están en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y dos están hospitalizados.

Respecto a las cenizas que llegaron el lunes pasado a la entidad de migrante poblanos que fallecieron en Estados Unidos a causa del Covid-19, indicó que entre lunes y miércoles se repartieron las 36 que se tenían en 20 municipios del estado.