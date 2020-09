Puebla registra aumento de casos de Covid con 134 y llega a 31,863 acumulados

Your browser does not support the video tag.

Luego de que por dos días consecutivos Puebla no pasaba del centenar de casos de Covid-19 en 24 horas, este miércoles registró un aumento de contagios con 134 nuevos, casi el doble de los 76 que hubo el martes, para tener un acumulado de 31 mil 863.

Así lo informó, en entrevista tras la ceremonia conmemorativa por el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien indicó que se sumaron ocho decesos, con lo que se llegó a un total de 4 mil 37.

Indicó que a la fecha se han procesado 50 mil 929 muestras en el laboratorio, por lo que las que han sido confirmadas equivalen al 62.2 por ciento, aunque el índice de positividad es del 36 por ciento, cifra que ha disminuido en las últimas semanas.

El funcionario estatal comentó que hay 905 casos activos, es decir que se reportaron en las últimas dos semanas, que equivale al 2.8 por ciento del total, mismos que están distribuidos en 77 municipios del estado.

Respecto a la hospitalización, el secretario comentó que viene a la baja, ya que de 483 que había el martes, para este miércoles disminuyó a 473 tanto en nosocomios del sector Salud como privados, de los cuales 103 están intubados porque su estado es grave.

Martínez García manifestó que no se han registrado casos de sindemia, es decir, personas que estén contagiadas de dengue y Covid-19, mientras que de la influenza aún es estacionaria y será hasta noviembre cuando se empiece el periodo más fuerte.

Ante esto, recordó que a fin de mes llegará el millón de vacunas que enviará el gobierno federal para empezarlas a aplicar en octubre, pero en caso de que no alcance la administración estatal destinará recursos propios para comprar más.

Intervendrán quirúrgicamente a Yaz, otra vez

- Anuncio -

Sobre el estado de salud de la menor de 7 años Yaz, internada por violencia doméstica, el secretario comentó que, de acuerdo con la información que les ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es que la van a volver intervenir quirúrgicamente y sigue estando delicada.

“La van intervenir de una cosa que le llamamos cirugía de restitución de tránsito intestinal, ya que tiene una cosa que le decimos estatus de colostomía, que es cuando el intestino está de fuera. Sigue en terapia intensiva, pero está estable”, pronunció.