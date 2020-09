Por segundo día consecutivo, Puebla registra menos de 100 casos de Covid

Your browser does not support the video tag.

Los contagios de Covid-19 en Puebla han bajado a menos de 100 casos en dos días consecutivos, pues para este martes se registraron 76 nuevos contagios de Covid-19 y nueve decesos, luego de que la entidad superó el centenar de casos durante cinco días.

En rueda de prensa virtual, el secretario de Salud (SS) estatal, José Antonio Martínez García, informó que la entidad lleva un acumulado de 31 mil 714 muestras positivas, de las cuales, 4 mil 29 son defunciones.

Precisó que actualmente existen 904 casos activos, que incluyen hospitalizados y ambulatorios, repartidos en 76 municipios, siendo que la red de salud atiende a 483 pacientes, de los cuales, 100 requieren respiración asistida. Además, para este martes se sumaron nueve muertes por Covid-19, aunque son de las últimas 72 horas.

Cabe señalar que aunque hubo 16 casos más en comparación a los registrados el domingo, esta cifra significa una reducción en contagios, pues del 8 al 12 de septiembre, Puebla acumuló más de cien casos por día.