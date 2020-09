Edil de Juan Galindo da positivo a Covid-19; sumarían 20 alcaldes

Your browser does not support the video tag.

El presidente municipal de Juan Galindo, Carlos Gilberto Garrido Torres, dio a conocer que dio positivo de Covid-19 y se encuentra estable, con lo que sumarían 20 los ediles que se han contagiado durante la pandemia, de los que siete se encuentran aún activos.

Fue el edil quien afirmó, a través de un video público en el Facebook del ayuntamiento, que ya se va recuperando del virus, gracias a que está siendo atendido por dos médicos que son familiares suyos y, a que ha seguido las medidas de salud.

“Tengo un mal que no se lo deseo a nadie, tengo Covid, pero gracias a la responsabilidad que he tenido ya estoy en la etapa social y gracias a la disciplina que tengo, ahorita el 20 de septiembre me hacen la prueba para ver si estoy curado y en caso de que no, igual lo informaré”, pronunció.

De acuerdo con el secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, hasta el martes en la mañana sumaban 19 los ediles con Covid-19, de los que seis estaban aún activos con el virus, por lo que sumarían siete aún con coronavirus.

Un deceso

El funcionario estatal no precisó cuáles son los alcaldes que han sido contagiados, ya que el gobierno ha optado por esperar a que los presidentes municipales les hagan saber de su situación, si es que dan positivo a coronavirus.

Es necesario precisar que, a finales de agosto, se registró el deceso del munícipe de General Felipe Ángeles, Miguel Ángel Antonio Vázquez, quien se atendió en la Ciudad de México, por lo que ya tomó protesta ante Cabildo su suplente, Ricardo González de la Cruz.

Entre los ediles contagiados están la de Tecamachalco, Marisol Cruz García; de Palmar de Bravo, Hilario Vicente Martínez Alcántara; de Libres, Francisco Rodríguez Rivero; de Nopalucan, José Margarito Aguilar de la Cruz y de Tehuacán, Artemio Caballero López.

Además, la de Hueytlalpan, Anayeli González Córdoba, y el de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra.