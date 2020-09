De 19 ediles con Covid-19 en Puebla, seis aún no se recuperan y uno muere

Your browser does not support the video tag.

De acuerdo con el último corte, en Puebla se sumaron cuatro ediles con Covid-19, dando así un total para este martes 15 de septiembre de 19 presidentes municipales que resultaron positivo, de los cuales seis aún siguen activos con el virus y uno murió.

Así lo dio a conocer durante la mañana en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien indicó que son dos los alcaldes que han logrado superar el Covid-19.

El funcionario estatal puntualizó que hasta el momento, el gobierno ha optado por esperar a que los presidentes municipales les hagan saber de su situación, si es que dan positivo a coronavirus.

No obstante, no precisó de qué demarcaciones son los ediles que actualmente se siguen activos con Covid-19, pero recordó que el único alcalde que ha perdido la vida es del municipio de General Felipe Ángeles.

Por otra parte, Méndez Márquez informó que aún hay dos reos en Puebla con Covid-19, así como un hospitalizado, además de que uno murió, que era del penal de Zacatlán.

El funcionario dijo que hasta el lunes, se había entregado 20 de las 36 urnas con cenizas de migrantes poblanos muertos por Covid-19 que han sido repatriadas, y que corresponde a personas de nueve municipios.