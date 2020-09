Anulan otras cuatro notarías; tres fueron otorgadas con Moreno Valle

Your browser does not support the video tag.

El gobierno del estado anuló cuatro notarías más, de las que tres corresponden a personajes allegados al exgoberador Rafael Moreno Valle, entre ellos el exdiputado Víctor León Castañeda, y otro, al exmandatario Guillermo Pacheco Pulido.

El pasado 11 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado (POE), se publicó la revocación la patente de la notaría pública 8, con sede en San Pedro Cholula, Puebla, a nombre Alexandra Herrera Corona, quien fue integrantes de la entonces Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) y quien fue funcionaria en la administración de Moreno Valle.

También, fue anulada la número 4, en Zacatlán, a cargo de Claudia Álvarez Acosta, cuñada del diputado del PAN, Raúl Espinosa Martínez.

Con la misma suerte corrió la notaría 13 en Puebla, otorgada al Ernesto Ordaz Moreno, quien fue secretario particular de Pacheco Pulido, quien gobernó Puebla de enero a julio de 2019.

En tanto, el 15 de septiembre, se hizo oficial la revocación de la 13, en Tehuacán, expedida a nombre del exdiputado León Castañeda, y Gerardo Orozco Hernández.

Cabe mencionar que, a excepción de la número 13, las otras tres fueron entregadas en la recta final de Moreno Valle, lo cual fue señalado como un acto de pago de favores.

El 24 de agosto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se sumaban cuatro notarías más que entregaron sus sellos al gobierno estatal, por lo que sumaban 18 de las 29 que se dieron en el sexenio morenovallista, aunque no se les iniciarán procesos para ser sancionadas.