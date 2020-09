41 diputados federales, contagiados de Covid; en Senado, 84 empleados

Your browser does not support the video tag.

Hasta el momento, 41 diputados federales mexicanos se han contagiado de Covid-19, mientras que uno, el poblano Miguel Acundo González falleció a causa de este virus; en el Senado, 84 trabajadores dieron positivo a las pruebas rápidas realizadas del 1 al 11 de septiembre.

Por su parte, el Senado de la República dio a conocer que desde el 1 de septiembre está realizando pruebas rápidas a su personal, lo que llevó a conocer que 84 trabajadores se contagiaron de Covid-19, por lo que fueron enviados a sus casas para seguir un tratamiento, dio a conocer en un documento Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva.

Explicó que se han aplicado mil 215 pruebas y se seguirán realizando, al tiempo de señalar que, hasta el 31 de agosto, tiempo en el que las sesiones se llevaron a cabo de manera virtual, se detectaron 10 contagios en senadores y “otros integrantes de nuestra comunidad”. En ese sentido, lamentó el fallecimiento de un colaborador de Servicios Parlamentarios.

En tanto, diputados pertenecientes a las bancadas del Partido Encuentro Social (PES), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), partido del Trabajo (PT), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se han contagiado de coronavirus, de los cuales 31 ya superaron la enfermedad y nueve están en recuperación.

Cabe mencionar que el martes 15 de septiembre por la noche falleció el poblano Miguel Acundo González a causa del Covid-19.

Fuentes: Sin Embargo / La Jornada