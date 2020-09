5% de casos de Covid-19, con secuelas; hubo una reinfección en Puebla: SS

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, entre 3 y 5 por ciento de las 31 mil 204 personas que se han contagiado por Covid-19 han presentado algún tipo de secuela, es decir entre 936 y mil 560 casos; además, en lo que va de la pandemia se ha reportado un caso de reinfección del virus.

Así lo informó, en entrevista, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien recodó que se habilitaron los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de San Felipe Hueyotlipan y de San Francisco Totimehuacan para atender a los pacientes con rehabilitación pulmonar.

Refirió que las secuelas que se han detectado sieguen siendo las mismas y entre ellas están fibrosis pulmonar y trombosis, al tiempo de señalar que si bien se ha mejorado la atención de los pacientes, aún no se tiene un tratamiento que combata en su totalidad el virus.

Es necesario mencionar que el pasado 3 de septiembre el secretario comentó que a la fecha se tiene el registro de 54 personas, tras curase del virus, que se encuentran en rehabilitación pulmonar en los dos Cessas, mismos que atienden a diez por día.

Respecto al caso de reinfección, el funcionario estatal refirió que fue una doctora del sector Salud que se contagió de Covid-19 y tras curarse, al mes, dio nuevamente positivo, aunque no tan grave como la primera vez.

Asimismo, indicó que los contagios de Covid-19 van a la baja, pues se han notado una disminución en el número de pruebas que requiere la población, ya que actualmente aplica entre 400 y 500 muestras diarias, pero las positivas son en menor cantidad que días pasados.

Por otra parte, el titular de la SS indicó que se sigue mantenido el costo de hospitalización para los pacientes, ya que para los que requieren de ventilación mecánica es de 69 mil 700 pesos y para los que son de cama general, va de los 38 a los 39 mil pesos, al día.

Aún sin casos de sindemia en Puebla

En el caso de las muestras chinas que en días atrás alertó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, Martínez García comentó que hicieron pruebas con ellas y se detectó que de cada 100 que se realizan, el 70 por ciento daban falsos positivo

En otro orden de ideas, el secretario de Salud previó que sería hasta fin de año cuando pudieran presentarse casos de sindemia, pues estarán presentes virus como el Covid-19, la influenza y dengue, por lo que pidió a los poblanos mantener las medidas y recomendaciones de las autoridades.

Dijo que actualmente se tiene reporte de tres casos de influenza, aunque no son grvaes, por lo que en octubre iniciará la campaña de vacunación contra la esta enfermedad, una vez que la Federación las envié para empezarlas a aplicar.

Sin embargo, manifestó que de ser necesario el gobierno estatal destinaría recursos para comprarlas en caso de que las que reciban sean insuficientes, ya que no pueden quedarse sin poner esa vacuna a los poblanos.