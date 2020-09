Puebla terminaría septiembre con semáforo naranja por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Puebla terminaría el mes de septiembre con el semáforo epidemiológico en naranja, lo que significa riesgo alto; con ello, suma un mes en esa fase, mientras que Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Guerrero regresaron a dicha fase por un aumento de contagios de Covid-19.

En rueda de prensa vespertina, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud, subrayó que la entidad forma parte de los 25 estados que se mantendrán en color naranja hasta finales de mes.

En el mapa de entidades en riesgo, se resaltó que Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Guerrero, regresaron a naranja por aumento de contagios, mientras que Morelos pasó a amarillo, quedando ocho estados en dicha fase.

En cuanto a Puebla, presentaron en tasas las siguientes cifras: 0.88, de reproducción efectiva (Rt) de Covid-19; 18.4 casos estimados activos por 100 mil habitantes; 3.2 muertos por cada 100 mil habitantes, y 7.80 hospitalizados por cada 100 mil personas.

En tendencias, la de Mortalidad por cada 100 mil habitantes fue de -0.0045, y de personas hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de 0.1371.

Baja 6% uso de camas con ventilador

En la entidad hubo un incremento del 2 por ciento en ocupación de camas generales en 24 horas, pues este viernes se registró un 33 por ciento, con respecto al 31 del jueves.

En cambio, en las que cuentan con ventilador, hubo una reducción del 6.35 por ciento, ya que pasó del 30 a un 23.65 por ciento, mientras que la positividad bajó del 40 al 38 por ciento en 15 días.

La valoración de Puebla en el semáforo naranja se mantuvo en 17, toda vez que el 15 representaría estar en fase amarilla.

Cabe resaltar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó, el pasado 4 de septiembre, que de mantenerse la conducta social, la entidad podría pasar semáforo amarillo a finales de septiembre, y a verde en diciembre.