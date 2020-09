Por mayoría, Congreso da a Nora Merino presidencia de Mesa Directiva

Your browser does not support the video tag.

Por mayoría de votos, el Congreso de Puebla aprobó la integración de la Mesa Directiva para el periodo del 15 de septiembre de este año al 15 de marzo de 2021 de la actual Legislatura, la cual será presidida por la diputada del PES, Nora Merino Escamilla.

Lo anterior, durante la sesión extraordinaria virtual del Legislativo este viernes a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, lo cual fue criticado por los diputados sin partido, Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres del PT.

Como se aprobó en comisión, la Mesa Directiva quedó conformada, además de Merino Escamilla, por los diputados del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, y Raymundo Atanacio Luna, del PT, quienes fungirán como vicepresidentes de la misma.

Por su parte, las legisladoras del PRD, Liliana Luna Aguirre, y Nancy Jiménez Morales, del PAN, serán secretarias, mientras que como prosecretarias fueron elegidas las diputadas Olga Lucia Romero e Iliana Paola Ruiz, ambas del partido Morena.

En sus intervenciones, tanto Espinosa Torres como Alonso Granados manifestaron que no estaba de acuerdo con la propuesta presentada para integrar la Mesa Directiva debido a que no se cumple con la equidad que la ley establece para este órgano.

Comentaron que, por lo menos, tendría que haber tres diputados hombres de los siete integrantes que la conforman, dado que en la propuesta solo se tomó en cuenta a dos, sin embargo, su planteamiento no fue tomado en cuenta, pues Mónica Rodríguez Della Vecchia del PAN explicó que, de acuerdo con la Corte, no se cae en desigualdad de género cuando hay más mujeres que hombres.

Ante esto, el punto de acuerdo presentado fue aprobado con 36 votos a favor, una abstención y uno en contra.