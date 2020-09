El viernes, Congreso renovará Mesa Directiva y Consejo Consultivo de CDH

Your browser does not support the video tag.

El próximo viernes, se pondrá a consideración del pleno del Congreso local la propuesta para presidir la Mesa Directiva, en la que se perfila Norma Merino Escamilla del PES, también, se ratificarán a las cinco personas que integrarán el Consejo Consultivo de la CDH.

Durante la Comisión Permanente de este miércoles, se acordó que se realice una sesión extraordinaria a las 10 de la mañana, para que la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), encabezada por Gabriel Biestro Medinilla, exponga su propuesta para integrar la primer Mesa Directiva del tercer año legislativo, misma que se ejercerá del 15 de septiembre del 2020 al 15 de marzo 2021.

El martes, la Jugocopo se reunió para acordar que Merino Escamilla, de Partido Encuentro Social (PES) presida la mesa; la diputada fue blanco de comentarios machistas por parte del ahora legislador sin partido, Héctor Alonso Granados, aunque también fue señalada por irse a vacacionar, en pleno Covid-19, a Acapulco, Guerrero.

Por otra parte, se aprobó que el viernes la diputada del PAN, Mónica Rodríguez de la Vecchia, rinda su informe como presidenta de la Mesa Directiva, del segundo año del ejercicio de la LX Legislatura del poder Legislativo.

En tanto, los diputados deberán votar por los cinco perfiles que eligió la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo poblano para conformar el Consejo Consultivo del organismo autónomo durante los próximos dos años.

Los seleccionados fueron Jorge Reyes Negrete, Christian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo, Jesús Muñoz Castellanos, Elis Aurora Huerta Hernández, y Erika Limón Mendoza, aunque los dos primeros son funcionarios públicos y, pese a que algunos de los aspirantes como Brahim Zamora Salazar, vocero del Odesyr, señaló que hubo irregularidades en el proceso, además de que su participación fue bloqueada, ya que les pareció a los diputados morenistas “incómoda”.

Avalan exhorto para reducir prerrogativas

Por otra parte, con cinco votos a favor, cuatro en contra, una abstención y más de una hora de discusión entre panistas y morenistas, fue aprobado un exhorto para que los partidos políticos renuncien a la mitad de sus prerrogativas para donarlas a la atención de la pandemia por Covid-19.

Esto, tras el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Presupuesto y Crédito Público en el que se exhortó a la Secretaría de Planeación y Finanzas que disponga la creación de un fondo de alcance multianual o un fideicomiso destinado a las necesidades de atención médica a los enfermos por coronavirus y que los partidos políticos renuncien a la mitad de sus recursos para el 2021.

Durante la sesión, la diputada de Morena, Vianey García Romero, manifestó que esta reducción se traduciría en un recurso de hasta 177 millones 011 mil 654 pesos en un año, lo cual ayudará a combatir los estragos de la pandemia en materia de salud.

Sin embargo, su homóloga Rodríguez Della Vecchia rechazó dicho exhorto e incluso acusó que hay una estrategia para reducir “a la mala” las posibilidades económicas de los partidos políticos en el próximo proceso electoral.

Ante esto, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Morales Álvarez, presentó una propuesta para que el exhorto incluyera solicitar al gobierno federal la suspensión del proyecto del Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, la cual fue rechazada, e incluso la morenista Tonantzin Fernández Díaz dijo que ambas obras generarán empleos.