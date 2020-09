Juez ordena a Semarnat continuar evaluación del proyecto minero Ixtaca

Your browser does not support the video tag.

El Juzgado Segundo de Distrito desestimó la decisión de la Semarnat de suspender el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Ixtaca en la Sierra Norte de Puebla, pues determinó que la dependencia no forma parte de un amparo presentado contra la obra.



La decisión del juez señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no forma parte del recurso de protección en contra de las concesiones originales del proyecto Ixtaca –que busca extraer oro y plata– por lo que la existencia de éste no le impide a la dependencia federal concluir con el proceso de evaluación dentro del marco de sus atribuciones y competencia.

A través de un comunicado, Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals y a cargo del proyecto de mina Ixtaca, indicó que la resolución del Juez Segundo de Distrito se dio el pasado 4 de septiembre de 2020, a cuatro días de que Víctor Toledo Manzu dejó la Semarnat.

El juzgado indicó que todas las decisiones de Semarnat, relacionadas con el proceso de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Ixtaca, “no son actos que hayan sido señalados en presente juicio de amparo”, por lo que “tiene libertad en permitir lo que bajo su responsabilidad y facultad corresponda de jurisdicción.”.

Suspendida evaluación desde octubre

Lo anterior, porque la Semarnat desde octubre de 2019 mantiene suspendida la evaluación de este proyecto al alegar la ausencia de una resolución judicial definitiva sobre dicho proceso de amparo.

Asimismo, el 25 de junio de 2019, durante una reunión pública informativa, donde estuvo personal de Minera Gorrión, habitantes de Ixtacamaxtitlán, autoridades, organizaciones sociales, investigadoras y académicos presentaron a Semarnat 17 documentos técnicos con observaciones a la MIA en los que exponían que la explotación minera amenazaba la biodiversidad de la región y, que la empresa no informó los impactos ambientales reales que ocasionará el proyecto.

A raíz de la pandemia por el Covid-19, las reuniones públicas entre pobladores de Ixtacamaztitlán y la Minera Gorrión han sido suspendidas.

Respecto al proyecto, se tiene un amparo en su contra el cual inició en 2015, asimismo, el 2 de abril de 2019, el Juzgado Segundo de Distrito también emitió una resolución por la cual el actual sistema de concesiones mineras en México sería inconstitucional.

La obra consta de un depósito epitermal de minerales con contenidos de oro y plata, mediante el desarrollo de un tajo abierto con superficie de 133.68 hectáreas; también, se pretende la construcción de una infraestructura para reservas y explotación de agua de lluvias.