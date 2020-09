Tochimilco acude a SCJN por pérdida de territorio ante Morelos

Your browser does not support the video tag.

Al delimitar Tetela del Volcán y Hueyapan, el Congreso de Morelos tomó mil 600 hectáreas que no corresponden a ese estado, sino a Tochimilco, en Puebla, por lo que el ayuntamiento afectado presentó una controversia constitucional ante la SCJN.

Así lo informó, en entrevista con este medio, Gerardo López Ramírez, del Barzón Poblano, mismo que asesora a dicho gobierno municipal y quien recordó que se trata de un conflicto “de hace años” entre ambas demarcaciones, en el que el municipio morelense de Hueyapan ganó el recurso que tramitó ante el máximo tribunal del país.

Ante esto, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2019, pidió al poder Legislativo de la entidad vecina que hiciera la delimitación territorial de dichas comunidades y lo publicara en un decreto para que quedara establecido oficialmente.

Sin embargo, el litigante afirmó que el Congreso morelense hizo mal este proceso, ya que no consultó a los habitantes de Tochimilco, que es el municipio poblano con que colindan, y sólo se basó en su criterio para hacer la división limítrofe, lo cual publicaron en su periódico oficial el pasado 7 de julio.

Refirió que esto género que se agarraran alrededor de mil 600 hectáreas de la junta auxiliar de San Antonio Alpanocan, de Tochimilco, que equivale al 22.8 por ciento de su totalidad, ya que se tiene estimado que son 7 mil hectáreas las que conforman esta comunidad.

“La Corte ordena al Congreso de Morelos que defina los límites entre Tetela del Volcán y Hueyapan, porque la corte no tiene la facultad para hacer la delimitación, pero la ley marca que se debe consultar a los municipios vecinos, lo cual no se hizo”, pronunció.

Por ello, explicó que lo que buscan con la controversia constitucional presentada el pasado martes es que la SCJN suspenda el decreto del congreso morelense y ordene una nueva delimitación, pero que ahora sí sea considerado el municipio de Tochimilco por ser con quien colindan.

Debe hacerse nueva delimitación territorial

Incluso dijo que antes de presentar dicho recurso se revisó el mapa de Puebla para no errar en su petición, mismo en donde se comprobó que se están invadiendo las mil 600 hectáreas de la comunidad de Alpanoca, por lo que confió en que será favorable la resolución.

Manifestó que la ley igual marca convenios amistosos, en donde las partes involucradas llegan a un acuerdo y después lo aprueba el Senado, pero ninguna de estas acciones se contempló y solo lo hicieron sobre su lógica ocasionando el conflicto que se tiene.

“Esto tendrá que ser resuelto en algunas semanas, lo que buscamos es que se hagan las cosas bien, el que promueve el recurso es el ayuntamiento de Tochimilco, porque el gobierno estatal (de Puebla) al parecer está mal asesorado y por eso dijo que no había afectación”, expresó.

Es necesario precisar que en julio pasado el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la nueva demarcación territorial de los municipios morelenses de Tetela del Volcán y Hueyapan “no afectó territorio poblano”, pues no se tomó ningún territorio de Puebla, como lo acusaron pobladores.

Lo anterior, luego de que habitantes de la comunidad de San Antonio Alpanocan, perteneciente a Tochimilco, denunciarán que, sin consultarlos, el Congreso de Morelos aprobó un reordenamiento territorial de sus dos municipios, el cual dejaría incomunicado y sin servicios a esta demarcación.