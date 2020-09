Procesan a Penagos, exfuncionario morenovallista, y le retiran notaría

Your browser does not support the video tag.

Un juez vinculó a proceso a Sergio Penagos García, quien fue procurador fiscal en el gobierno de Rafael Moreno Valle y diputado del PAN, por el delito de uso de documento falso en 2017, para obtener la titularidad de la Notaría Pública 9 en San Andrés Cholula.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer este jueves que la resolución se dio en audiencia del pasado 9 de septiembre, donde aportó datos de prueba de que, en enero de 2017, Sergio N –como lo identifica– presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales presuntamente apócrifa.

De esta situación, tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cual constató que Sergio N “nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de una Notaría Pública en el Distrito Judicial de Cholula”.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso y dictó como medida cautelar que el exlegislador cumpla con la firma periódica ante el Tribunal. También se le impuso exhibir garantía económica, tiene prohibido salir del país sin autorización y tampoco podrá acercarse a los testigos.

En consecuencia, Penagos García fue suspendido del ejercicio de la función de Notario, por lo que personal de Casa de Justicia de Puebla y de la Consejería Jurídica del Estado retiró sellos, protocolos y documentos relacionados con el ejercicio notarial del imputado.

La FGE precisó que las medidas cautelares mencionadas estarán vigentes durante seis meses, tiempo que durará la investigación complementaria del caso.

Siguen procesos contra notarías del morenovallismo

La cancelación de la notaría de Penagos García, quien fue procurador fiscal en la Secretaría de Finanzas, así como su vinculación a proceso, se enmarcan las investigaciones sobre 33 notarías otorgadas en los gobiernos de Moreno Valle y Antonio Gali Fayas, por diversos delitos, lo cual inició en octubre de 2019 por orden del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

De acuerdo con el gobierno morenista, a la fecha 14 de las 29 notarías que el fallecido Moreno Valle dio al final de su sexenio han entregado sus sellos, mientras que 13 continúan en proceso por negarse a hacerlo, pues sólo en dos no se detectaron anomalías.

En marzo, siete notarios demandaron amparos contra los procesos iniciados en su contra. A Penagos García le negaron la suspensión.