Conductores de Uber y Didi en Puebla exigen bajar comisiones

Más de 100 conductores de las plataformas Uber y Didi protestaron en Puebla la mañana de este jueves a fuera de la entrada principal del Cenhch, sobre la lateral del bulevar 5 de Mayo, para exigir se bajen las comisiones que les cobran.

Pasadas las 7 de la mañana, cientos de choferes se presentaron con sus vehículos, mismos que tenían en los parabrisas sus protestas en contra de las tarifas, como: “tarifas justas”.

Poco después, se trasladaron a las oficinas de Didi, ubicadas en la 10 Norte, en el Barrio del Alto.

Una vez afuera de las oficinas, comenzaron a exigir que las tarifas que las plataformas les cobran a los conductores por cada viaje que realizan bajen.

Y es que explicaron que con motivo de la crisis por la pandemia por el Covid-19, tanto Uber como Didi decidieron disminuir sus precios, para así no afectar al cliente, sin tener en cuenta a los choferes, que aún tienen que seguir pagando la misma comisión.

Minutos después, los afectados, entre los que se encontraban miembros del Comité de Plataformas Puebla (COPP) y quienes llegaron gritando sus exigencias, fueron atendidos por personal de la plataforma.

Sin embargo, acusaron que a pesar de haber entregado pliegos petitorios a las autoridades, aún no les dan respuesta.

Se debe recordar que el pasado 30 de junio, 300 conductores de Uber realizaron una protesta que concluyó en Casa Aguayo, donde exigieron que bajaran las comisiones que les cobran, así como mayor seguridad, pues han sido víctimas constantes de asaltos.