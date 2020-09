SCJN suspende desaparición del Cabildo de Tehuacán; admite controversia

Your browser does not support the video tag.

En un revés a la desaparición del Cabildo de Tehuacán debido a presuntas irregularidades, llevada a cabo por el Congreso de Puebla, la SCJN admitió a trámite una controversia constitucional interpuesta por el edil suplente, Andrés Artemio Caballero López, y suspendió el procedimiento.

Así consta en los estados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se da cuenta de que la impugnación al proceso quedó radicada el 1 de septiembre pasado con el número de expediente 118/2020.

De acuerdo con la información hecha pública por la Corte, Caballero López demandó al Poder Legislativo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura y el Poder Ejecutivo de Puebla.

No obstante, el máximo tribunal constitucional sólo consideró como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla, pues señaló que la comisión, encargada del proceso de desaparición del Cabildo, es una dependencia de primero.

En consecuencia, emplazó a los dos poderes para que presenten su contestación a la controversia dentro de los treinta días hábiles a partir del siguiente al que sean notificados.

Respecto al incidente de suspensión derivado de la demanda, la SCJN concedió la suspensión que solicitó el edil para que en el Legislativo y Ejecutivo poblanos “se abstengan de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento” hasta que los ministros resuelvan el asunto.

Cabe recordar que, en la última semana de agosto, tanto Caballero López como el regidor Alejandro Villareal Hernández acudieron al Congreso estatal a solicitar la detención del proceso, alegando que no se les notificó debidamente para que pudieran comparecer ante la comisión previo a su inicio.