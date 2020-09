Restaurantes podrán dar servicio hasta primera hora del 16 de septiembre

Your browser does not support the video tag.

Hasta la primera hora del 16 de septiembre podrán los restaurantes de Puebla extender su horario de atención por el Grito de Independencia, definió el gobierno del estado, que reiteró que sólo podrán funcionar a un tercio de su capacidad, para contener el Covid-19.

Lo anterior, de acuerdo con el decreto temporal, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), donde se especificó que tendrá vigencia el día 15 y hasta las 2:00 horas del 16 de septiembre, pues los giros tendrán que cerrar a más tardar la primera hora del próximo miércoles.

Posterior al cierre, tendrán hasta las 2:00 horas del 16 de septiembre para realizar limpieza y sanitización.

Se instruyó a la Coordinación de Protección Civil (PC), de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla para que vigilen y sancionen el cumplimiento del presente decreto.

Cabe mencionar que, a partir del 26 de septiembre, el gobierno del estado dio permiso a los restaurantes de ofrecer servicio en un tercio de las mesas interiores, con un horario máximo de cierre a las 21:00 horas de lunes a sábado; los bares y banquetes deben permanecer cerrados ante la pandemia de Covid-19.